Alman Bild'den Türkiye analizi! Başkan Erdoğan'ın kritik rolüne dikkat çektiler: Savaştaki krizden avantaj çıkardı





ÇILGIN TÜRKLER UÇUYOR!

Forbes Dergisi, ABD'nin F-16 satışı yapmaması durumunda, Türkiye'nin kendi uçağını yapabilecek güçte olduğunu yazdı.







ABD, Türkiye'ye önce İHA satmadı. Ardından Patriot satışını onaylamadı. Ankara'yı F-35 projesinden çıkardı. F-16 satışı için de çeşitle bahanelerle oyalamaya başladı. Tüm bu gelişmeler sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı" diyerek son yıllardaki Savunma Sanayi'nde atılan adımları hatırlattı. İHA'lar, SİHA'lar ve Kızılelma, TSK'daki yerini aldı. ABD'nin ünlü dergisi FORBES, Türkiye'nin bu atılımlarını haber yaptı: "Türkiye, son yıllarda savunma sanayii konusunda ciddi atılımlar yaptı.



TB2: Baykar'ın TB2'si şu anda herhangi bir Çinli veya ABD ERKEK dronundan önce dünyanın en çok ihraç edilen hava aracı. Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızılelma da yakında göklerde olacak. Türkiye, gelecekte kendi uçağını yapacak güce erişebilir.