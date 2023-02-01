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    Alman Bild'den Türkiye analizi! Başkan Erdoğan'ın kritik rolüne dikkat çektiler: Savaştaki krizden avantaj çıkardı

    Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken Türkiye'nin oynadığı kritik rol her geçen gün önem kazanıyor. Başkan Erdoğan, Putin ve Zelenski arasında denge politikası yürütmeyi başardı. Tahıl koridorunu açtı. Tüm dünyanın takdirini topladı. Alman Bild Gazetesi, kendi ülkesini yerden yere vurup Başkan Erdoğan’ı alkışladı.

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    ’Bild’iniz beyler!

    Her fırsatta Türkiye'yi karalayan Bild Gazetesi, bu kez övgüler yağdırdı! "Rusya'nın yeni ortağı olmayı başardılar" yazdı.

    Kendi ülkesini yerden yere vurup Başkan Erdoğan'ı alkışladı!



    İşte o analizin dikkat çeken satır araları:

    Ukrayna savaşının kazananı Türkiye'dir.

    Erdoğan, savaştaki krizden avantaj çıkardı.

    Moskova ile batı arasında köprü görevi yaptı.

    Çok ucuz enerji kaynağı sağladı.

    Rusya ile ticaret oranını bir yılda 2 katına çıkardı.

    Alman şirketlerinin yerini Türk ve Çinliler kaptı.

    İş insanları, Moskova'da birçok mağaza açtı.

    Rusça tabelalar, Bodrum'da müşteri topladı.

    Oligark yatları, Türk limanlarına demir attı.

    Türkler, makine satışında Almanya'yı solladı.

    İki ülkenin ticareti 2030'a kadar daha da artacak.



    Başkan Erdoğan, Putin ve Zelenski arasında denge politikası yürütmeyi başardı. Tahıl koridorunu açtı. Tüm dünyanın takdirini topladı.



        ÇILGIN TÜRKLER UÇUYOR!
        Forbes Dergisi, ABD'nin F-16 satışı yapmaması durumunda, Türkiye'nin kendi uçağını yapabilecek güçte olduğunu yazdı.



        ABD, Türkiye'ye önce İHA satmadı. Ardından Patriot satışını onaylamadı. Ankara'yı F-35 projesinden çıkardı. F-16 satışı için de çeşitle bahanelerle oyalamaya başladı. Tüm bu gelişmeler sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı" diyerek son yıllardaki Savunma Sanayi'nde atılan adımları hatırlattı. İHA'lar, SİHA'lar ve Kızılelma, TSK'daki yerini aldı. ABD'nin ünlü dergisi FORBES, Türkiye'nin bu atılımlarını haber yaptı: "Türkiye, son yıllarda savunma sanayii konusunda ciddi atılımlar yaptı.

        TB2: Baykar'ın TB2'si şu anda herhangi bir Çinli veya ABD ERKEK dronundan önce dünyanın en çok ihraç edilen hava aracı. Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızılelma da yakında göklerde olacak. Türkiye, gelecekte kendi uçağını yapacak güce erişebilir.



        Bu konudaki araştırmalar, Türkiye'nin savaş uçağı konusunda da önemli adımlar attığını gösteriyor." Dergi, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon uçakları için İngiltere ile temasta olduğunu hatırlattı. ABD'nin F-16 satmaması durumunda en az 24-48 Eurofighters'ın Türkiye'de olacağı iddiasını ortaya attı.

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        ’Bild’iniz beyler!
        Haberler Güncel Alman Bild'den Türkiye analizi! Başkan Erdoğan'ın kritik rolüne dikkat çektiler: Savaştaki krizden avantaj çıkardı
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