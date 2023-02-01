Alman Bild'den Türkiye analizi! Başkan Erdoğan'ın kritik rolüne dikkat çektiler: Savaştaki krizden avantaj çıkardı

Her fırsatta Türkiye'yi karalayan Bild Gazetesi, bu kez övgüler yağdırdı! "Rusya'nın yeni ortağı olmayı başardılar" yazdı.
Kendi ülkesini yerden yere vurup Başkan Erdoğan'ı alkışladı!
İşte o analizin dikkat çeken satır araları:
Ukrayna savaşının kazananı Türkiye'dir.
Erdoğan, savaştaki krizden avantaj çıkardı.
Moskova ile batı arasında köprü görevi yaptı.
Çok ucuz enerji kaynağı sağladı.
Rusya ile ticaret oranını bir yılda 2 katına çıkardı.
Alman şirketlerinin yerini Türk ve Çinliler kaptı.
İş insanları, Moskova'da birçok mağaza açtı.
Rusça tabelalar, Bodrum'da müşteri topladı.
Oligark yatları, Türk limanlarına demir attı.
Türkler, makine satışında Almanya'yı solladı.
İki ülkenin ticareti 2030'a kadar daha da artacak.
Başkan Erdoğan, Putin ve Zelenski arasında denge politikası yürütmeyi başardı. Tahıl koridorunu açtı. Tüm dünyanın takdirini topladı.