’Kış Tatbikatı-2023’ tatbikatı: Türk ve Azerbaycan askerleri ’cirit’ attı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor.
17 ÜLKEDEN KATILIM
9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Kış Tatbikatı-2023"e, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan ve İngiltere'nin de bulunduğu 17 ülkenin askeri personeli katılıyor.
HAVA SIFIRIN ALTINDA 10 DERECE
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede 1758 personelin katılımıyla devam eden tatbikatta, 43 değişik cinsteki 651 araç, 23 değişik cins ve çapta 865 silah kullanılıyor.
AZERBAYCAN İLE TAARRUZ
Tatbikat kapsamında Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait zırhlı birlikler, ilk olarak tankların manevra öncesi bakım ve kontrolünü yaptı.