’Kış Tatbikatı-2023’ tatbikatı: Türk ve Azerbaycan askerleri ’cirit’ attı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor.

17 ÜLKEDEN KATILIM

9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Kış Tatbikatı-2023"e, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan ve İngiltere'nin de bulunduğu 17 ülkenin askeri personeli katılıyor.