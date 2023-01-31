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    • 31.01.2023 14:06
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    • 31.01.2023 14:06
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    'Kış Tatbikatı-2023' tatbikatı: Türk ve Azerbaycan askerleri 'cirit' attı

    Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor. Tatbikata Azerbaycan başta olmak üzere Almanya, Azerbaycan, Kazakistan ve İngiltere'nin de bulunduğu 17 ülke katıldı. 1758 personel, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 düştüğü bölgede başarılı bir taaruz gerçekleştirdi. Askerler lazer güdümlü ‘CİRİT’ füzesi ile hedefleri 12'den vurdu.

    ’Kış Tatbikatı-2023’ tatbikatı: Türk ve Azerbaycan askerleri ’cirit’ attı

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor.

    17 ÜLKEDEN KATILIM
    9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Kış Tatbikatı-2023"e, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan ve İngiltere'nin de bulunduğu 17 ülkenin askeri personeli katılıyor.

    HAVA SIFIRIN ALTINDA 10 DERECE
    Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede 1758 personelin katılımıyla devam eden tatbikatta, 43 değişik cinsteki 651 araç, 23 değişik cins ve çapta 865 silah kullanılıyor.

    AZERBAYCAN İLE TAARRUZ
    Tatbikat kapsamında Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait zırhlı birlikler, ilk olarak tankların manevra öncesi bakım ve kontrolünü yaptı.

        Ardından iki ülkeden birer tank bölüğü ile bir mekanize piyade bölüğünün katılımıyla taarruz görevi icra edildi.

        Arazide üstün hareket kabiliyetleri gösterilen tankların, namlu senkronizasyonu ile sisleme gibi diğer sistemleri kontrol edildi.

        Tanklar taarruz provası icra ederken manevra mermisi de kullanıldı.

            TANK VE CİRİT ATIŞLARI YAPILDI
            Kara harekatlarının önemli unsurlarından birisi olan zırhlı birliklerin, zorlu arazi koşularında derin vadileri nasıl geçtiği ise yatay kaydırmalı köprücük tankı ile gösterildi.

            Tatbikatta ayrıca obüs, tank ve CİRİT füzesi atışları da yapıldı.

            HEDEFİ 12'DEN VURDULAR
            Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda bugün atış provaları yapıldı.

            Mehmetçik, bugün Roketsan tarafından üretilen lazer güdümlü 'CİRİT' füzeleriyle atış yaptı. Mehmetçik, hedefi 12'den vurdu.

                Prova kapsamında bakımları yapılan ve namluları test edilen toplar da ateşlendi.

                Zorlu kış şartlarına rağmen başarıyla devam eden tatbikatta Mehmetçik hedefleri vurmakta zorlanmadı.

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