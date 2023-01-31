Çip taktırmama cezası! Evcil hayvana çip takma zorunluluğu süresi uzatıldı mı? Kedi ve köpeklerde çipin yan etkisi var mı?

Evcil hayvanlara çip takılması zorunluluğunu getiren yasa gereği son tarih 31 Aralık olarak belirlenmişti. Yeni yılda çip taktırmayan evcil hayvan sahipleri ceza ödeyecek. Peki, çip taktırmama cezası ne kadar? İşte detaylar…
ÇİP HANGİ BİLGİLERİ KAYDEDİYOR?
Çip uygulaması ile Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle, acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri ile birlikte aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de kaydediliyor.
ÇİP TAKTIRMA SÜRESİ UZATILACAK MI?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çip süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak "Bir bakacağız ona; yani şu ana kadar ki rakamların genel gidişatına da bakarak değerlendireceğiz, olabilir" diye cevap verdi.