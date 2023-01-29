Ukrayna televizyon kanalında "Bayraktar Efsane Kanatlar" belgeseli

Ukrayna televizyonlarının çoğunda yayınlanan belgesel için Ukraynalı gazeteci Natalia Moseichuk ve ekibi, İstanbul'da 3 gün boyunca çekimler yaptı.
Belgesel için Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile özel söyleşi de yapıldı.
Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, belgeselde Baykar'ın hikayesini ve Bayraktar TB2'lerin geliştirilme safhalarını anlattı.
"Bayraktar Efsane Kanatlar" adını taşıyan belgesel, Ukrayna'daki televizyon kanallarının yanı sıra, "Baykar Technologies" Youtube hesabından da yayımlandı.
Öte yandan Haluk Bayraktar da belgeseli Twitter hesabından paylaştı.
"BAYRAKTAR, GELECEKTEKİ ZAFERİN SEMBOLÜ"
Ukraynalı gazeteci Moseichuk, 1 saat 47 dakikalık belgeselde Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ı "önce insan, sonra iş adamı" olarak gördüklerini dile getirdi.
Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın Ukrayna'daki savaşta Ukraynalıları anladıklarını kaydeden Moseichuk, "Çünkü onlar için savaş bir bakış açısı, inanç meselesi ve ayrıca ahlaki duruş meselesidir. Çünkü paranın ve ticari başarının önemi yoktur. Babaları Özdemir Bayraktar onlara öyle öğretti. 'Hakkı üstün tutmak yaşam gayemizdir' diyordu ve seçimlerini yaptılar." dedi.
Moseichuk, belgeselde Rus bombardımanları nedeniyle dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini anımsatarak, "Diğer kayıplarımızın yanı sıra Ruslar uçağımız Mriya'yı (Rüya) imha ettiklerinde yeni bir efsanemiz doğdu: Bayraktar, gelecekteki zaferin sembolü." ifadelerini kullandı.