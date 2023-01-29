Ukrayna televizyon kanalında "Bayraktar Efsane Kanatlar" belgeseli

"BİZ BU İŞİ TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Belgeselde Moseichuk'un sorularını yanıtlayan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Biz bu işi Türkiye'nin bir bağımsızlık mücadelesi olarak görüyoruz. Ve bu işin Türkiye'nin bağımsız ve güçlü geleceğinin ancak bu tarz işlerde, bu oyun değiştirici alanlarda adım atarak olabileceğine inanıyoruz. Dolayısıyla babamdan da bize gelecek şekilde hiçbir zaman Baykar için, bizim için ne kadar para kazandığımız, ne kadar gelir ürettiğimiz değil, neleri başardığımız her zaman öncelikli oldu." değerlendirmesini yaptı.

Savaşın devam ettiği Ukrayna'da da halkın Bayraktar TB2 alımı için kampanyalar düzenlediğini hatırlatan Haluk Bayraktar, "Çocuklar kiraz sattı, kazandığı parayı buraya attı. İşte, kız çocukları saçını kesti bu kampanyaya katıldı. Dolayısıyla biz bunları görüp 'tamam parayı verin, biz de size uçak verelim', biz bunu yapamazdık. Ukrayna'nın yaşadığı bu zorlu süreçte mutlak surette insani bir duruş sergileme zorunluluğunu hissettik. Bütün bu kampanyalara 'tamam biz kesinlikle bu paraları almayacağız, siz bu paraları Ukrayna için kullanın, biz size bu uçakları ücretsiz vereceğiz' diye karar aldık." ifadelerine yer verdi.