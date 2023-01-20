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    • Güncel
    • 21.01.2023 01:10
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    • 21.01.2023 01:10
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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Cenk İleri atandı

    Başkan Erdoğan imzalı Resmi Gazete’nin 21 Ocak 2023 tarihli kararı yayımlandı. Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Cenk İleri atandı.

    İsveç’e tepki!
    Haberler Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Cenk İleri atandı
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