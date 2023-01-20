Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cenk İleri atanmıştır." ifadeleri yer aldı.
- Güncel
- 21.01.2023 01:10
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- 21.01.2023 01:10
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Cenk İleri atandı
Başkan Erdoğan imzalı Resmi Gazete’nin 21 Ocak 2023 tarihli kararı yayımlandı. Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Cenk İleri atandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cenk İleri atanmıştır." ifadeleri yer aldı.