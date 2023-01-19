Sinan Ateş cinayeti soruşturması! Savcı değişikliği iddiasına yalanlama

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi hakkında "Mevcut Cumhuriyet savcısına ilaveten bir Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesine" karar verildiği bildirildi.

'SAVCI DEĞİŞTİRİLDİ' YALANI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olarak devam eden soruşturma hakkında açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklamasında "Anılan soruşturmada Cumhuriyet savcısının değiştirildiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmadığı gibi olayın kapsamına binaen mevcut Cumhuriyet savcısına ilaveten bir Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesine karar verilmiştir.