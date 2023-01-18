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    • Güncel
    • 18.01.2023 12:11
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    • 18.01.2023 12:11
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    İstanbul'da kamyon kasasında 23 düzensiz göçmen ile 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

    İstanbul'da park halindeki bir kamyonun kasasında 23 düzensiz göçmen ile haklarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı.

    Flaş operasyon! Kamyon kasasında yakalandılar

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Oruçreis Mahallesi'nde uygulama yaptı.

    Şüphe üzerine park halindeki bir kamyonun etrafında bulunan 3 şüphelinin üstünü arayan ekipler, araçta 9 uyuşturucu hap buldu.

    Kamyonun kasasında yakalanan 25 kişiden 23'ünün yabancı uyruklu olduğu, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüphelinin ise FETÖ üyeliğinden kaydı olduğu belirlendi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından 23 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine sevk edildi.

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    Haberler Güncel İstanbul'da kamyon kasasında 23 düzensiz göçmen ile 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
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