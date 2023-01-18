Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara 2023 mesajı: Tarihe geçecek isimlersiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen AK Parti MYK toplantısında 2023 seçimleri, yerel yönetimler ve Meclis çalışmaları ele alındı. Seçimlerin önemini bir kez daha vurgulayan Başkan Erdoğan'ın teşkilatlara "2023 seçimlerine imza atarak tarihe geçecek isimlersiniz" dediği öğrenildi.
Yabancı ülke liderlerinin 2023 sonrasında yine kendileri ile çalışmak istediklerini kurmayları ile paylaşan Başkan Erdoğan'ın, "6'lı masanın durumu ve son günlerdeki hava AK Parti lehine" ifadesini kullandığı kaydedildi.