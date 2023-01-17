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    • Güncel
    • 17.01.2023 15:28
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    • 17.01.2023 15:28
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    Koç Üniversitesi öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Koç Üniversitesi 1 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Koç Üniversitesi öğretim üyesi alacak

    Koç Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 1 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyesinin hangi branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Koç Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Profesör kadrosu için:

    • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
    • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
    • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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