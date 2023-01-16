Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 33 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu KB-4510 tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 33 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Güncel
- 16.01.2023 20:41
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- Son Güncelleme:
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- 16.01.2023 20:41
Yunan 33 kaçak göçmeni ölüme itti Türkiye kurtardı
Son dakika haberi | Çanakkale'de Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ölüme terk edilen 33 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 33 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.