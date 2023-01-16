CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin "engelleniyoruz" yalanına AK Parti grup başkan vekillerinden ortak açıklama: "En büyük engel sizsiniz"

Altan, siyasetlerini algı ve yalan üzerine kurmuş bir siyasi partiden ve onun belediye başkanlarından hizmet beklemenin nafile olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP, milli meselelerde dahi yalan siyasetiyle kaos çıkarmayı alışkanlık haline getirmiş bir zihniyettir. CHP zihniyeti tarafından yönetilen büyükşehirlerde söylenen algı ve yalanları, bugün Hatay özelinde milletimizle paylaşmak istiyoruz. Yerel seçimlerin üzerinden 4 yıl geçmiş olmasına rağmen halka verdikleri sözleri tutmayan CHP'li büyükşehir belediye başkanları için söyleyecekleri yalan, arkasına sığınacakları bahane kalmamıştır. Beceriksizliklerini gizlemek için yayımladıkları acziyet deklarasyonlarına da artık milletimiz itibar etmemektedir. 2014 yılından bu yana CHP tarafından yönetilen Hatay'ımız, beceriksiz bu zihniyet yüzünden, büyükşehir olmanın avantajını hak ettiği ölçüde kullanamamıştır. İlçelerimizde yapılması gereken altyapı çalışmalarının yapılmadığı ve hatta her geçen gün daha da geriye gittiği hepimizin malumudur. Yolların toz, çukur ve çamurdan gidilemediği, atık suların sokaklara taşarak çevre felaketlerine davetiye çıkardığı Hatay'da, büyükşehir belediyeciliği alarm vermektedir. Ne yazıktır ki mevcut yönetim bu sese hala kulak tıkamaktadır."

Altan, hükümetin dünyada yaşanan ve ülkede yansımaları olan ekonomik sorunlar karşısında, tüm imkanlarıyla milletin yükünü hafifletecek tedbirler aldığını vurgulayarak, bununla birlikte yerel yönetimlerin de gelirlerini ciddi oranda artırdığını bildirdi.