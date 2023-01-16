CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin "engelleniyoruz" yalanına AK Parti grup başkan vekillerinden ortak açıklama: "En büyük engel sizsiniz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, açılış konuşmasında, CHP'li büyükşehir belediyelerinin AK Parti grup başkan vekilleri olarak her ay CHP'li belediye başkanlarının yönettiği bir kentte buluştuklarını söyledi.
Göksu, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının "toplumu yalan ve algılarıyla yanıltmamaları için" bir araya geldiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Nüfusun büyük bölümünün yaşadığı bu CHP'li 11 büyükşehir belediyesinde çok ciddi şekilde algı süreci yönetildiğini görüyoruz. Özellikle İBB ve İBB Başkanının son dönemde yaptığı algı operasyonlarında gördüğümüz gibi henüz hiçbir hukuki süreci netleşmemiş, hiçbir hukuki ve idari sonucu ortaya çıkmayan bir süreçle ilgili yürütülmek istenen algı operasyonları gibi. Sadece şunu söylemek isterim; AK Parti bugüne kadar seçim sonuçlarını, sandık tutanakları dışında başka hiçbir yerde aramamıştır. AK Parti seçim sonuçlarını mahkeme tutanaklarında değil, sandık tutanaklarından almıştır. Kendisine herhangi bir alanda güç devşirmek için hiçbir siyasi metodoloji ya da argümanı kullanmamıştır."
ORTAK AÇIKLAMA
Toplantının ortak açıklamasını, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Bekir Altan okudu.