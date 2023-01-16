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    • 16.01.2023 08:48
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    Az önce İzmir Bornova'da deprem mi oldu? 16 Ocak İzmir'de deprem mi oldu son dakika? SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD - KANDİLLİ!

    Yaşanan depremlere ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listeleniyor. İzmir'de gece meydana gelen depremin ardından bu sabah 09.50'de yeniden bir deprem yaşandı. Peki, 16 Ocak İzmir'de deprem mi oldu son dakika? Az önce İzmir Bornova'da deprem mi oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    16 Ocak İzmir’de deprem mi oldu son dakika? Az önce İzmir Bornova’da deprem mi oldu?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre İzmir'in Buca ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Ardından bu sabah tekrar deprem meydana geldi. Peki, 16 Ocak İzmir'de deprem mi oldu son dakika? Az önce Buca'da deprem mi oldu? İşte merak edilenler!

    DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

    15 Ocak bugün Saat 09.50'de meydana gelen depremin bilgileri şöyle:

    Büyüklük: 3.5

    Yer: İzmir, Bornova

    İKİNCİ DEPREM BORNOVA'DA

    GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

    15.01.2023, 09:49:51 TSİ
    Büyüklük: 3.4
    Derinlik: 3.5 km
    #Kandilli

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2023.01.15 09:49:51 38.3370 27.2182 3.5 -.- 3.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
        2023.01.15 09:20:24 39.3743 26.2528 16.1 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
        2023.01.15 09:18:16 38.3413 27.2512 1.7 -.- 1.3 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
        2023.01.15 09:16:38 39.2727 43.7455 15.6 -.- 1.9 -.- ATADAMI-DIYADIN (AGRI) İlksel
        2023.01.15 09:11:43 38.3583 27.2327 3.9 -.- 1.3 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
        2023.01.15 09:10:30 38.9088 31.2090 0.0 -.- 1.1 -.- BALCAM-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel


        2023.01.15 09:00:59 39.3795 26.2515 5.5 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
        2023.01.15 08:59:33 39.2873 43.7610 5.1 -.- 1.4 -.- ATADAMI-DIYADIN (AGRI) İlksel
        2023.01.15 08:59:26 38.5038 39.1612 8.3 -.- 2.3 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
        2023.01.15 08:55:36 38.5387 39.1612 7.3 -.- 1.5 -.- URUNVEREN-(ELAZIG) İlksel
        2023.01.15 08:48:20 38.5587 39.2050 9.1 -.- 1.6 -.- SARIYAKUP-(ELAZIG) İlksel
        2023.01.15 08:48:08 39.3750 26.2270 14.2 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
        2023.01.15 08:38:52 34.3667 26.4297 78.2 -.- 3.6 3.7 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
        2023.01.15 08:19:44 38.7467 31.5345 11.0 -.- 1.1 -.- KARAKISLA-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
        2023.01.15 07:54:58 38.5567 39.2740 9.0 -.- 1.7 -.- BAHCEKAPI-(ELAZIG) İlksel
        2023.01.15 07:53:39 35.6685 26.0015 25.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
        2023.01.15 07:36:47 38.5203 39.1617 7.7 -.- 1.5 -.- URUNVEREN-(ELAZIG) İlksel
        2023.01.15 07:34:12 38.5330 39.2322 5.1 -.- 1.4 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
        2023.01.15 07:32:36 38.4633 39.1405 4.1 -.- 2.1 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

        2023.01.15 07:30:46 38.4668 39.1290 5.0 -.- 1.5 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
        2023.01.15 07:29:03 38.4952 39.0632 5.0 -.- 1.9 -.- TEMURKOY-(ELAZIG) İlksel
        2023.01.15 07:22:56 38.5237 39.2147 5.7 -.- 1.5 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
        2023.01.15 07:20:45 39.3762 26.2658 9.4 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
        2023.01.15 07:17:38 38.6227 39.3662 8.5 -.- 1.6 -.- YURTBASI-(ELAZIG) İlksel
        2023.01.15 07:12:02 37.8468 26.9438 14.5 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2023.01.15 07:10:52 37.8307 26.9585 6.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2023.01.15 07:09:06 38.5172 39.1773 4.2 -.- 1.5 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
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