Az önce İzmir Bornova'da deprem mi oldu? 16 Ocak İzmir'de deprem mi oldu son dakika? SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD - KANDİLLİ!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre İzmir'in Buca ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Ardından bu sabah tekrar deprem meydana geldi. Peki, 16 Ocak İzmir'de deprem mi oldu son dakika? Az önce Buca'da deprem mi oldu? İşte merak edilenler!