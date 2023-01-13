Türkiye asla vazgeçmedi! Vecihi Hürkuş'tan Berat Albayrak'a... Bu sefer engelleyemediler

ALBAYRAK'A KOMPLO

100 yıldır devam eden bu "etkisizleştirme" operasyonu bugün de sürüyor. Başta ABD olmak üzere Türkiye'nin gelişmesini istemeyen batıdaki güçler her teknolojik hamlemizi boşa çıkartmak için fazla mesai yapıyorlar. Ama bu kez karşılarında dirayetli bir yönetim buldukları için başarılı olamadılar. Enerji eski Bakanı Berat Albayrak'ı itibarsızlaştırma operasyonunun ardında yatan gerçeğin, onun himayesinde başlatılan Karadeniz Doğal Gazı Hamlesi'nin önünün kesilmesi olduğu sonradan anlaşıldı. Türkiye, kararlı tutumuyla Karadeniz'de gazı buldu ve çıkarttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kol kanat gerdiği Selçuk Bayraktar'ı da engelleyemediler. Bu deha sayesinde Türkiye'nin hava savunma sanayii üretimlerine tüm dünya şapka çıkarmak zorunda kaldı. İçimizdeki hainlerin her fırsatta sabote etmeye çalıştığı, aşağıladığı yerli otomobilimiz TOGG da çok şükür yollara çıktı.