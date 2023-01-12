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    • Güncel
    • 12.01.2023 10:15
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    • 12.01.2023 10:15
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    Bunu yapana 1.300 TL ceza veriliyor! 65 yaş, öğrenci ve engelli kartı olanlar dikkat! Sakın denemeyin...

    Belediyeler kişiye özel ulaşım kartlarının başkaları tarafından kullanımına karşı yeni tedbirler aldı.

    takvim.com.tr
    Bunu yapana 1.300 TL ceza veriliyor! Sakın denemeyin...

    Toplu taşıma kullananlar buna mutlaka dikkat edin! 65 yaş, öğrenci ve engelli gibi ücretsiz veya indirimli ulaşım kartları için yeni düzenleme duyuruldu. Eğer bunu yaparsanız kartınıza el konulacak! Üstüne bir de 1.300 TL ceza kesilecek. Son zamanlarda usulsüz kullanımı yaygınlaşan seyahat kartları için tedbirler alınmaya başlandı. İşte detaylar...

    USULSÜZ ANKARAKART KULLANIMINA AĞIR CEZA

    Belediyeler indirimli ve ücretsiz kartları usulsüz şekilde kullanan vatandaşlara yönelik cezaları duyurdu.

    1.300 TL ÖDEYECEKLER

    Kendisine ait olmayan ücretsiz veya indirimli kartları kullanan vatandaşların kartına el konulacak ve 1.300 TL değerinde ceza kesilecek.

        İETT ÜCRETSİZ KART/AKBİL KİMLERE VERİLİR?

        – 65 Yaş Kartı
        – Belediye Zabıta Kartı
        – Engelli Kartı
        – Gazi Kartı
        – Gazi Ailesi Kartı
        – Emniyet Hizmetleri Sınıfı (EHS) Kartı
        – Sarı Basın Kartı
        – Şehit Eşleri ve Ailesi Kartı

        ÜCRETSİZ SEYAHAT KARTI NERELERDE KULLANİLİR?

        Ücretsiz seyahat kartı şehir içi ve şehir dışı ulaşımlarda, deniz yolları ulaşımı, demiryolları ulaşımında geçerlidir. Bunun yanında ücretsiz seyahat kartı ile il ve ilçelerde yer alan tüm halk otobüsleri, ulaşım hatları, otobüs AŞ hatları, şehir hatlarında yolculuk yapabilirler.
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        Haberler Güncel Bunu yapana 1.300 TL ceza veriliyor! 65 yaş, öğrenci ve engelli kartı olanlar dikkat! Sakın denemeyin...
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