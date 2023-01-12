Bunu yapana 1.300 TL ceza veriliyor! 65 yaş, öğrenci ve engelli kartı olanlar dikkat! Sakın denemeyin...

Toplu taşıma kullananlar buna mutlaka dikkat edin! 65 yaş, öğrenci ve engelli gibi ücretsiz veya indirimli ulaşım kartları için yeni düzenleme duyuruldu. Eğer bunu yaparsanız kartınıza el konulacak! Üstüne bir de 1.300 TL ceza kesilecek. Son zamanlarda usulsüz kullanımı yaygınlaşan seyahat kartları için tedbirler alınmaya başlandı. İşte detaylar...