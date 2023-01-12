90 bin taşerona kadro son dakika! 2023 taşerona kadro verilecek mi, ne zaman gelecek? İşte dört gözle beklenen haber...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada önceliğin sözleşmeli personel olduğunu duyurarak taşerona kadro çalışmasının ilerleyen günlerde başlayacağını bildirmişti. Bu nedenle taşerona kadro hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, 2023 taşerona kadro ne zaman gelecek? İşte detaylar...