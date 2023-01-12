90 bin taşerona kadro son dakika! 2023 taşerona kadro verilecek mi, ne zaman gelecek? İşte dört gözle beklenen haber...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada önceliğin sözleşmeli personel olduğunu duyurarak taşerona kadro çalışmasının ilerleyen günlerde başlayacağını bildirmişti. Bu nedenle taşerona kadro hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, 2023 taşerona kadro ne zaman gelecek? İşte detaylar...
TAŞERONA KADRODA SON DURUM NE?
AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimalle 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi. Akbaşoğlu taşeron işçiye kadro çalışmasının da başladığını belirtti.
TAŞERON İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşerona kadro çalışması hakkında şunları söylemişti; "Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz"