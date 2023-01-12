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    • 12.01.2023 10:17
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    90 bin taşerona kadro son dakika! 2023 taşerona kadro verilecek mi, ne zaman gelecek? İşte dört gözle beklenen haber...

    2023 taşerona kadro hakkında araştırmalar hızlandı. İşte 90 bin taşerona kadro son dakika gelişmeleri...

    takvim.com.tr
    2023 taşerona kadro verilecek mi?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada önceliğin sözleşmeli personel olduğunu duyurarak taşerona kadro çalışmasının ilerleyen günlerde başlayacağını bildirmişti. Bu nedenle taşerona kadro hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, 2023 taşerona kadro ne zaman gelecek? İşte detaylar...

    TAŞERONA KADRODA SON DURUM NE?

    AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimalle 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi. Akbaşoğlu taşeron işçiye kadro çalışmasının da başladığını belirtti.

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    TAŞERON İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşerona kadro çalışması hakkında şunları söylemişti; "Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz"

        GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçinin kadrolu işçi olarak çalışması için mesai harcadıklarını söyledi.

        Bakan Bilgin, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin geçici işçilerle ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, kanayan yara haline gelen geçici işçiler konusunda "Önumuzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak calışmaları sağlanacak" dedi.
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        Haberler Güncel 90 bin taşerona kadro son dakika! 2023 taşerona kadro verilecek mi, ne zaman gelecek? İşte dört gözle beklenen haber...
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