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    • 08.01.2023 22:32
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    Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarının hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir?

    Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarının hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir? sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Kim Milyoner’de Niki Lauda sorusu!

    Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarının hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarının hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir?

    A: Süresiz lastik değişimi

    B: Ayda bir araç muayenesi

    C: Süresiz oto yıkama

    D:

    CEVAP: C

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    Haberler Güncel Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından olan Niki Lauda, kazandığı tüm Grand Prix kupalarının hangisinin ömür boyu bedava olması karşılığında bir benzinciye vermiştir?
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