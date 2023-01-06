Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.01.2023 14:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.01.2023 14:37
    ABONE OL

    Iğdır'da kaçakçılara şok! Göçmenler gibi giyinen jandarma suçüstü yakaladı

    Iğdır’da jandarma ekipleri, sınır hattında 6 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler gibi giyinip önlem alan sivil jandarma ekipleri, kendilerini batı illerine götürmeye gelen 2 organizatörü de suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

    Kaçakçılara şok!

    Iğdır 5'inci Hudut Alay Komutanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak günü saat 06.00 sıralarında İran sınır hattında müşterek yapılan faaliyette Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmeni yakaladı.

    GÖÇMEN GİYİ GİYİNİP YAKALADILAR
    Jandarma, göçmenlerin verdiği ifadede, 2 kişinin akşam saatlerinde cep telefonlarına gönderilen konumdan kendilerini alıp, batı illerine götürecekleri bilgisine ulaştı. Bunun üzerine sivil jandarma ekipleri, göçmenler gibi giyinip önlem aldı.

    Aynı gün saat 23.00 sıralarında belirtilen adrese kamyonetle gelen 2 organizatör şüphelisi, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ise 10 gram toz esrar ele geçirildi.

    Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Teröristler kazdıkları yerlere gömüldüler
    Haberler Güncel Iğdır'da kaçakçılara şok! Göçmenler gibi giyinen jandarma suçüstü yakaladı
        SON DAKİKA