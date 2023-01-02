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    • 02.01.2023 08:44
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    • 02.01.2023 09:13
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    HSK tarafından ihraç edilen FETÖ’cü hakim Engin Yıldırımer İyi Parti'de görevlendirildi!

    Son dakika haberi! FETÖ'nün yayın organı Samanyolu Televizyonu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'yı yetkisi olmadığı halde dosyasına mütalaa vererek tahliye etmeye hazırlanırken HSK tarafından ihraç edilen eski Silivri 2. İnfaz Hakimi Engin Yıldırımer, İYİ Parti tarafından Silivri İlçe Seçim Kurulu'nda görevlendirildi. Bylock kullanıcısı olan Yıldırımer, itirafçı olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi.

    FETÖ’cü hakime İyi Parti’de görev!

    Terör Örgütü üyeliğinden tutuklanan İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi eski hakimi Mustafa Başer'in tahliyesine karar verdiği FETÖ'nün yayın organı Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca avukatı aracılığıyla Silivri 2. İnfaz Hakimliğine başvurarak tahliye müzekkeresinin iade kararının kaldırılarak tahliye işleminin yapılmasını talep etmişti.


    Fotoğrafta: FETÖ'nün yayın organı Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca

    Talebi kabul eden Silivri 2. İnfaz Hakimi Engin Yıldırımer, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına görüşünü sormuş, Başsavcılık tahliye başvurusunun reddine karar verilmesini istemişti.

    YILDIRIMER MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ
    Bu görüşe rağmen Engin Yıldırımer tahliye talebinde bulunmuş ve ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yıldırımer hakkında inceleme ve soruşturma başlatmıştı. Yapılan inceleme ve soruşturmanın ardından 2. İnfaz Hakimi Engin Yıldırımer Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla meslekten ihraç edilmişti.

        BYLOCK KULLANICISI ÇIKMIŞTI
        FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla Yıldırımer hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yıldırımer'in, üniversite okuduğu dönemde örgüt evinde kaldığı, sonrasında sınav evlerinde hakimlik sınavına hazırlandığı ve hakim olduktan sonra örgütün sohbetlerine katıldığı, ByLock kullandığı soruşturma kapsamında tespit edilmişti.

        Yıldırımer verdiği ifadede, ByLock uygulaması üzerinden örgütün bağımsızlar adı altında destek verdiği örgüte mensup ya da yakın kişilerin isimlerini içerir listenin gönderildiğini de itiraf etmiş ve ayrıca örgütün HSYK üyeliği için gösterdiği adaylara oy verdiğini kabul etmişti. Sabah'ta yer alan habere göre, Yıldırımer, örgütün yapısı, faaliyetleri, örgütle bağlantısı, örgüt mensupları hakkında faydalı bilgiler vererek itirafçı olmuştu.

        İYİ PARTİ İLÇE SEÇİM KURULUNA GÖREVLENDİRDİ
        Talep ile ilgili karar verme yetkisi olmadığını bildiği halde mütalaa alıp tahliye kararı vermeye hazırlanırken HSK tarafından meslekten ihraç edilen ve şu an avukat olarak görev yapan Yıldırımer'in, İYİ Parti tarafından Silivri İlçe Seçim Kurulu'nda görevlendirildiği ortaya çıktı.

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        Haberler Güncel HSK tarafından ihraç edilen FETÖ’cü hakim Engin Yıldırımer İyi Parti'de görevlendirildi!
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