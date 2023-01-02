HSK tarafından ihraç edilen FETÖ’cü hakim Engin Yıldırımer İyi Parti'de görevlendirildi!

Terör Örgütü üyeliğinden tutuklanan İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi eski hakimi Mustafa Başer'in tahliyesine karar verdiği FETÖ'nün yayın organı Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca avukatı aracılığıyla Silivri 2. İnfaz Hakimliğine başvurarak tahliye müzekkeresinin iade kararının kaldırılarak tahliye işleminin yapılmasını talep etmişti.
Fotoğrafta: FETÖ'nün yayın organı Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca
Talebi kabul eden Silivri 2. İnfaz Hakimi Engin Yıldırımer, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına görüşünü sormuş, Başsavcılık tahliye başvurusunun reddine karar verilmesini istemişti.
YILDIRIMER MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ
Bu görüşe rağmen Engin Yıldırımer tahliye talebinde bulunmuş ve ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yıldırımer hakkında inceleme ve soruşturma başlatmıştı. Yapılan inceleme ve soruşturmanın ardından 2. İnfaz Hakimi Engin Yıldırımer Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla meslekten ihraç edilmişti.