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    • Güncel
    • 31.12.2022 12:45
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    • 31.12.2022 12:46
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    TSK ve MİT'ten Metina'da ortak operasyon: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

    İnlerini başlarına yıkmaya devam!

    Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı ortak operasyonla terör örgütü PKK'ya darbe indirdi.

    PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    İNLERİNİ BAŞLARINA YIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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