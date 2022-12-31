TSK ve MİT'ten Metina'da ortak operasyon: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı ortak operasyonla terör örgütü PKK'ya darbe indirdi.
PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İNLERİNİ BAŞLARINA YIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.