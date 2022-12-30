Sonunda açıklandı! || 2023 VERGİ DİLİMLERİ || 2023 yılı gelir vergisi dilimleri belli oldu mu?

Bakan Nebati "2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirledik. Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz." dedi.
2023 GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ
1. dilim 71 bin 337 TL'ye kadar alınan vergi yüzde 15
2.dilim 156 bin 61 TL'ye kadar alınan vergi yüzde 20
3. dilim 378 bin 981 TL'ye kadar alınan vergi yüzde 27
4. dilim 1 milyon 961 bin TL'ye kadar alınan vergi yüzde 35
5. dilim 1 milyon 961 bin TL üstü alınan vergi yüzde 40
2023 VERGİ DİLİMLERİ NE KADAR?
Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz. Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır.