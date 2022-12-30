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    • 30.12.2022 11:36
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    • 30.12.2022 11:39
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    Sonunda açıklandı! || 2023 VERGİ DİLİMLERİ || 2023 yılı gelir vergisi dilimleri belli oldu mu?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni gelir vergisi tarifesini açıkladı. Buna göre, 2023 yılında gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimi 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimi 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimi ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıldı. Çalışanların yol ve yemek ücretlerine de zam yapıldı.İşte 2023 gelir vergisi dilimleri hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 yılı gelir vergisi dilimleri belli oldu mu?

    Bakan Nebati "2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirledik. Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz." dedi.

    2023 GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ

    1. dilim 71 bin 337 TL'ye kadar alınan vergi yüzde 15

    2.dilim 156 bin 61 TL'ye kadar alınan vergi yüzde 20

    3. dilim 378 bin 981 TL'ye kadar alınan vergi yüzde 27

    4. dilim 1 milyon 961 bin TL'ye kadar alınan vergi yüzde 35

    5. dilim 1 milyon 961 bin TL üstü alınan vergi yüzde 40

    2023 VERGİ DİLİMLERİ NE KADAR?

    Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz. Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır.

        2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır. Diğer bir ifadeyle, ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16.916,32 lira gelir vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17.827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz.

        YEMEK VE YOL PARASI ARTTI

        Ayrıca, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz. Böylece, aylık 2.860 lira yemek parası ile 1.456 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecektir. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun!
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        Haberler Güncel Sonunda açıklandı! || 2023 VERGİ DİLİMLERİ || 2023 yılı gelir vergisi dilimleri belli oldu mu?
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