Son dakika: Mersin'de torbacılara şafak operasyonu: 30 gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile temin eden sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.