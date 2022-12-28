Van'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Van'da PKK/KCK terör örgütüne önemli bir darbe vuruldu.

Örgütün şehir yapılanması YPS içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Van ilinde güvenlik güçlerimize yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu belirlenen SOREŞ FATİH DOKTOR (K) Cahit HEZER, NEDİM (K) Vehbi KİYAT, Kadir KİYAĞ, Özgür AYTEKİN, Fırat KIRDAĞ isimli şahıslar 28 Aralık 2022 sabah saatlerinde Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındılar.

Şahısların ikametlerinde ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda,

• 1 adet 7.65 tabanca,

• 2 adet el bombası,

• 1 adet susturucu,



• 2 adet şarjör,

• 9 adet 7.65 fişek,

• 1 adet telsiz,

• Bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ve metal bilye,

• Hafıza kartları, telefonlar, simkartlar, flashbellekler,



• Örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şahısların adli işlemlerine Van TEM Şube Müdürlüğünce devam edildiği öğrenildi.