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    • 28.12.2022 16:02
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    • 28.12.2022 16:14
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    Van'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

    Emniyet İstihbarat Başkanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü adına Van şehir merkezinde silahlı eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edilen 5 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların ikametlerinde ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

    Van'da PKK/KCK terör örgütüne önemli bir darbe vuruldu.

    Örgütün şehir yapılanması YPS içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Van ilinde güvenlik güçlerimize yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu belirlenen SOREŞ FATİH DOKTOR (K) Cahit HEZER, NEDİM (K) Vehbi KİYAT, Kadir KİYAĞ, Özgür AYTEKİN, Fırat KIRDAĞ isimli şahıslar 28 Aralık 2022 sabah saatlerinde Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındılar.

    Şahısların ikametlerinde ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda,
    • 1 adet 7.65 tabanca,
    • 2 adet el bombası,
    • 1 adet susturucu,


    • 2 adet şarjör,
    • 9 adet 7.65 fişek,
    • 1 adet telsiz,
    • Bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ve metal bilye,
    • Hafıza kartları, telefonlar, simkartlar, flashbellekler,


    • Örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
    Şahısların adli işlemlerine Van TEM Şube Müdürlüğünce devam edildiği öğrenildi.

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    Haberler Güncel Van'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
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