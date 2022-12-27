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    • 27.12.2022 17:35
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    • 27.12.2022 17:35
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    Adalet Bakanlığından 28 Şubat hükümlüsü Vural Avar'ın ölümüne ilişkin iddialara yalanlama: "Dilekçesi derhal işleme konuldu"

    Son dakika haberi! Adalet Bakanlığı, cezaevinde 20 Aralık'ta hayatını kaybeden 28 Şubat davası hükümlüsü emekli Korgeneral Vural Avar'ın, Cumhurbaşkanı'na belirli durumlarda kişilerin cezalarını hafifletme veya kaldırma yetkisi tanıyan Anayasa'nın 104. maddesinden yararlanma talebinde bulunduğunu ve dilekçesinin derhal işleme konulduğunu bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakanlık’tan Avar’ın ölümüne ilişkin iddialara yalanlama

    Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "Hükümlü Vural Avar ceza infaz kurumunda vefat etmeden önce Cumhurbaşkanı tarafından kendisine tanınan özel af yetkisine müracaat etmedi" şeklinde yayınlanan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

    "Hükümlü Vural Avar, 16 Aralık 2022 tarihli dilekçesi ile Anayasa'nın 104. maddesinden yararlanma talebinde bulunmuş ve bu dilekçe derhal işleme konulmuştur. Söz konusu dilekçe ve bu dilekçenin verildiğine ilişkin tutanak dosyada yer almaktadır. Bunun dışındaki iddialar gerçek dışıdır."

    Anayasa'nın Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine ilişkin 104. maddesinde "Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır." fıkrası bulunuyor.

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    Haberler Güncel Adalet Bakanlığından 28 Şubat hükümlüsü Vural Avar'ın ölümüne ilişkin iddialara yalanlama: "Dilekçesi derhal işleme konuldu"
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