Sıfır atık dünya markası! Her yıl 30 Mart'ta kutlanacak

Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi dünya markası oldu.Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'nde konuşan Emine Erdoğan, "Ülkemiz tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulan sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için 'Sıfır Atık' uygulamalarının teşvik edilmesi konulu karar tasarısı 105 ülkenin eş sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edildi. Bu karar ile 2023 yılı itibariyle 30 Mart tarihi dünyanın her yerinde Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlanacak" dedi. Bu tarihi kararın bir diğer sonucu olarak Birleşmiş Milletler bünyesinde ve ülkemiz girişimleriyle bir Sıfır Atık Danışma Kurulu kurulması için de çalışmalara başladıklarını aktaran Emine Erdoğan, "Sıfır atık konusundaki tecrübelerimizi dileyen her ülkeyle paylaşmaya, Sıfır Atık'ı küresel bir harekete dönüştürmek için ne gerekiyorsa ortaya koymaya Türkiye olarak hazırız" diye konuştu.





150 BİN KURUM SİSTEMDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Emine Erdoğan'ın himayelerinde bir sorumluluk şuuruyla başlayan, 150 bin kamu, kurum ve kuruluş binasında hayata geçirilen ve bugün dünyanın en önemli çevre seferberliğine dönüşen 'Sıfır Atık Hareketi'nin 5 yaşında olduğunu kaydetti. Kurum, "Sıfır atık 105 ülkenin katılımıyla dünya markası oldu. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda sıfır atığın yüzyılı olacak. Tüm sektörlerde, Anadolu'dan Türkiye'ye, tüm dünyaya yayacağız. 2053'te net sıfır emisyon hedefini yakalayacağız" dedi. Türkiye'nin göllerini, akarsularını, denizlerini Sıfır Atık Mavi seferberliğiyle temizlediklerini anlatan Kurum, "Yaptığımız her konutu, iklime duyarlı, enerji verimli ve sıfır atık hassasiyetiyle inşa ediyoruz. Sıfır atık bir düşünce tarzı değil, bir yaşam kılavuzudur ve bizim gençlerimizin, çocuklarımızın ellerinde yükselecektir. Bugün Türkiye; 2053 yılına kadar tüm atıklarını dönüştüren bir ülke olmak için var gücüyle çalışmaktadır" diye konuştu.

Törende, toplam 12 kategoride ödül verildi. Turkuvaz Medya'dan A Haber Genel Müdürü Haluk Çimen de ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı.