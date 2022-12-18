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    • 18.12.2022 14:01
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    Son dakika: Başkan Erdoğan bugün Katar'a gidiyor

    Başkan Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası kapanış törenine katılmak üzere bugün Katar'a gidiyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Devleti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

    Başkan Erdoğan bugün Katar’a gidiyor

    Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle Katar'ın başkenti Doha'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

    Başkan Erdoğan, Doha'da 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılacak, Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını izleyecek.

    CUMHURBAŞKANLIĞINA FUAT OKTAY VEKALET EDECEK

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Devleti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

    Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Tezkereye göre, Başkan Erdoğan, bugün Katar Devleti'ne ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.

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