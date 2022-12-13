Yeni öğretmen ataması olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilen sorunun yanıtını verdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"5 YAŞINDAKİ OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 99'A ULAŞTI"
Bakan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar:
"857 bin dersliği olan devasa bir eğitim sistemimiz oldu. Bu dönem eğitimde kapsayıcılığın olduğu bir dönem. 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 99'a ulaştı. Orta okulda yüzde 95 seviyesine ulaştı.
OECD ülkelerine bakın, eğitimdeki okullaşma oranını yüzde 90'ın üzerinde 1950'lerde çıkardı.
Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın sadece bilişsel değil bilişsel olmayan becerilerini de artırıyor. Tüm öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimini sağlamak durumundasınız. Biz göreve geldiğimiz zaman Türkiye'nin 2782 idi. Bir yılda 3 bin anaokulu yapmak için yola çıktık. Bir yılda 6 bin 4 tane anaokulu yaptık.