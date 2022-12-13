Yeni öğretmen ataması olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilen sorunun yanıtını verdi

Yemeğe ihtiyacı olan öğrenci varsa, okul müdürlerimiz onları belirleyip yardımcı oluyor. Ama bunu istismar etmek gerçeği saptırmaktır. 1,5 milyon öğrenci ücretsiz bu yardımdan faydalanıyor.

MESLEKİ EĞİTİMDE HANGİ ADIMLAR ATILDI?

Meslek liselerinde sektör temsilcilerini sürece dahil ettik. İstihdam edilebilirliklerini artırıyorlar. Meslek liseleri ilk kez yurt dışına ihracat yapmaya başladı. Ürettiği ürünü yurt dışına ihraç etmeye başladı.

İkinci en kritik olan hamlemiz Mesleki Eğitim Merkezleri. İstanbul'da bir lisemiz kağıt havluyu Fransa'ya ihraç etti.