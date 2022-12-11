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    • Güncel
    • 11.12.2022 15:01
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    • 11.12.2022 15:32
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    AFAD ve Metoroloji peş peşe uyarmıştı! İstanbul kabusu yaşadı! Uçan çatı 3 arabayı perte çıkardı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD birçok kent için peş peşe fırtına uyarısı yapmıştı. Bugün İstanbul dehşeti yaşadı. Sultangazi’de şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı 3 arabayı perte çıkardı.

    İstanbul kabusu yaşadı! Uçan çatı 3 arabayı perte çıkardı

    Uğur Mumcu Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından demir tente parçaları düştü. Cadde üzerinde park halindeki 3 otomobil üzerine devrilen çatı, otomobillerde hasar oluşturdu. Çatı uçtuğu sırada caddede kimsenin olmadığı öğrenildi.

    İstanbul kabusu yaşadı! Uçan çatı 3 arabayı perte çıkardı

    "BİZ ÇOK KORKTUK DEPREM OLDU SANDIK"

    Cadde üzerinde esnaf olan Saliha Öğretmen, "Ben zaten iş yerindeydim bir sesler geldi. Bir baktık çatı komple araçların üzerinde. İnsanlar toplandı yüksek bir ses geldi, biz çok korktuk. Deprem olduğunu sandık. Çatıdan düşen parça araçların üzerine düştü. Hiç kimse caddede yoktu. Allah'tan kimse yoktu yoksa insanlar girmişti. Biz de korktuk rüzgar çok şiddetli esiyordu." dedi.

    Damadının otomobili zarar gören Cevdet Çakır, "Benim damadımın arabası çatı uçtu. Nasıl oldu bilmiyorum ben şimdi geldim. Ön cam komple ezilmiş hasar var." dedi.

    AVCILAR'DA LODOS ETKİLİ OLDU

    İstanbul'da bu sabah görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehit Hatları A.Ş. lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller görüldüğünü açıkladı. Bunlar arasında Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy seferleri yapılamadı.

        DALGALAR SAHİLİ DÖVDÜ

        Lodosun etkisi ile Avcılar sahili boyunca dalgalar kayalıkları ve sahili dövdü. Dalga yükseklikleri zaman zaman 5 metreyi buldu. Denizdeki dalgayı görüp gelenler, huzur bulduklarını söyledi. İDO İskelesi'nin hemen yan tarafına dalgaların denizdeki pislikleri getirdiği görüldü.

        LODOS SEBEBİYLE KIRILAN AĞAÇ, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

        Bursa'da, gece saatlerinde etkili olan lodos, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada saatteki hızı 50 ila 100 kilometre arasında değişen lodos, kent genelinde etkili oldu.

        Rüzgarın etkisiyle gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi İncirli Caddesi üzerindeki bir ağaç kırılıp, park halindeki 16 YV 960 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kırılan ağacı keserek aracın üzerinden kaldırdı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bursa Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şiddetli lodos sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

        BODRUM'U FIRTINA VURDU

        Bodrum'da akşam saatlerinde etkili olan ve gün boyu devam eden rüzgar Bodrum'da hayatı durma noktasına getirdi. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulması nedeniyle kıyılarda bulunan işletmeler dalgalarla boğuştu. Rüzgarın etkisinin açık denizde ise 90 kilometreyi bulduğu öğrenildi. Fırtına nedeniyle dalgaların boyu 3 metreye kadar çıktı. Bodrum Belediyesi limanlarda uyarı yaparak; balıkçı teknelerinin, günlük tur teknelerinin ve diğer teknelerin limandan ayrılmamasını anons etti.

        Sabah saatlerinde hızını arttıran rüzgar nedeniyle bazı balıkçı tekneleri dalgalara yenik düştü. Aralıklarla yağan sağanak ise denizin rengini değiştirdi. Bazı bölgelerde ağaçların devrildiği öğrenildi. Fırtınanın saatteki hızının akşam saatlerinde 80 kilometreye kadar çıkacağı öğrenildi. Fırtınanın Pazartesi günü öğlen saatlerine kadar süreceği bildirildi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Destek ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kırmız alarma geçerek, tüm personeliyle 24 saat teyakkuza geçti. Yağış nedeniyle çöplerle kapanan mazgallara anında müdahale edildi.

        Öte yandan, fırtınayı fırsat bilen bir sörfçü ise Ortakent sahilinde tehlikeli dalgalara karşı sörf yaptı.

            28 KENT İÇİN TURUNCU VE SARI KODLA UYARI

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            İstanbul kabusu yaşadı! Uçan çatı 3 arabayı perte çıkardı
            Haberler Güncel AFAD ve Metoroloji peş peşe uyarmıştı! İstanbul kabusu yaşadı! Uçan çatı 3 arabayı perte çıkardı
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