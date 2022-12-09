İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
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- Güncel
- 09.12.2022 17:23
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- 09.12.2022 17:23
İkna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.