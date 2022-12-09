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    • Güncel
    • 09.12.2022 17:23
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    • 09.12.2022 17:23
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    İkna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

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    Haberler Güncel İkna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu teslim oldu
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