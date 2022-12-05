Şırnak'ta kaçakçılara baskın: 44'ü paketlendi

Şırnak'ta, polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 44 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Kasım-4 Aralık'ta kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi.
44 GÖZALTI ÇOK SAYIDA MALZEME
Operasyonlarda 44 kişi, gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1320 kaçak sigara, 15 kaçak cep telefonu, 2 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.