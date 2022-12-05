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    • Güncel
    • 05.12.2022 17:26
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    • 05.12.2022 17:26
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    Şırnak'ta kaçakçılara baskın: 44'ü paketlendi

    Şırnak'ta kaçakçılara yönelik peş peşe operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 44 kişi, gözaltına alınırken çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

    Kaçakçılara baskın: 44’ü paketlendi

    Şırnak'ta, polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 44 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Kasım-4 Aralık'ta kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

    44 GÖZALTI ÇOK SAYIDA MALZEME
    Operasyonlarda 44 kişi, gözaltına alındı.

    Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1320 kaçak sigara, 15 kaçak cep telefonu, 2 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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    Haberler Güncel Şırnak'ta kaçakçılara baskın: 44'ü paketlendi
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