Karadeniz'den doğalgazı çıkaracak boruları döşedi geri dönüyor! Dev gemi Castorone İstanbul Boğazı'ndan geçti

Karadeniz'de bulunan gazın taşınması için derin sularda doğalgaz boru serim işlemini tamamlayan dev gemi geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemi geçişini tamamlayana kadar İstanbul Boğazı diğer gemilerin geçişine kapatıldı.