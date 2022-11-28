POMEM mülakatı ne zaman? 29. dönem pau.edu.tr SONUÇ SORGULAMA ekranı

Polis Akademisi Başkanlığı, 29. Dönem POMEM ön başvuru sonuçlarını erişime açtı.Lisans mezunu 55.072 erkek ile 22.400 kadın, ön lisans mezunu 8.000 erkek ile 18.000 kadın aday olmak üzere toplam 103.472 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı.Peki, POMEM sınav başvuru ücreti ne kadar? POMEM mülakatı ne zaman? İşte detaylar...
POMEM SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00'dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracak. Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacak.