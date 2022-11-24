Mersin'de sağanak yağış felaket getirdi: Sel sularına kapılan kadının cansız bedeni bulundu

Çok sayıda mahallede, sağanağın ardından aniden bastıran dolu nedeniyle tarım alanları beyaza büründü.
Çok sayıda mahallede, sağanağın ardından aniden bastıran dolu nedeniyle tarım alanları beyaza büründü.
Sipahili ile Büyükeceli mahallelerinden geçen derenin debisi yükseldi. Ağaç kütüklerinin ve evsel atıkların sürüklendiği derenin bazı noktalarında taşkın meydana geldi.
Sipahili Mahalle Muhtarı Ali Arslan Kirit, yağışların etkisini sürdüğünü belirterek, "Seralarımızı su bastı. Dolu, bazı cam seralarımızı afete uğrattı. Yollarımızı kepçelerle açmaya çalışıyoruz." dedi.
DERE YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU
Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanda sel meydana geldi.
Ormana yakın noktada çadırda yaşayan ve ağaç kesiminde çalıştığı belirtilen 4 kişi, bölgeden kaçmaya çalıştı.
Yemek yaptığı sırada çadırdan çıkamayan Gülcan Eroğlu (49) ise sel sularına kapıldı.
Ağaç kütükleri ve taşların sürüklediği çadır ile ekiplere ait otomobil, bu sırada dere yatağına düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgede ekiplerce gerçekleştirilen çalışma sonucu Eroğlu'nun cesedi, kaybolduğu alana 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu.
Gülcan Eroğlu'nun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.