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    • 24.11.2022 18:25
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    • 24.11.2022 18:25
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    Mersin'de sağanak yağış felaket getirdi: Sel sularına kapılan kadının cansız bedeni bulundu

    Mersin'in Silifke ve Gülnar ilçelerinde sağanak ve dolu yağışının ardından çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Ormana yakın noktada çadırda yaşayan ve ağaç kesiminde çalıştığı belirtilen 4 kişi, bölgeden kaçmaya çalıştı. Yemek yaptığı sırada çadırdan çıkamayan Gülcan Eroğlu (49) ise sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi.

    Mersin’de sel felaketi: 1 ölü

    Mersin'in Silifke ve Gülnar ilçelerinde sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

    İlçede sabah saatlerinde başlayan ve etkisi artarak devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

    Sağanak nedeniyle Saray ve Taşucu mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

    Çok sayıda mahallede, sağanağın ardından aniden bastıran dolu nedeniyle tarım alanları beyaza büründü.

        Akdere Mahallesi'nde salatalık ekili bazı seraların camları kırılırken, Kurtuluş Mahallesi'ndeki meyve ağaçları ve sebze bahçeleri zarar gördü.

        SU TAŞKINLARI MEYDANA GELDİ
        Gülnar ilçesinde de bir kişinin hayatını kaybettiği sel nedeniyle meyve ağaçları ve sebze bahçelerinde de hasar oluştu.

        Sipahili ile Büyükeceli mahallelerinden geçen derenin debisi yükseldi. Ağaç kütüklerinin ve evsel atıkların sürüklendiği derenin bazı noktalarında taşkın meydana geldi.

        Sipahili Mahalle Muhtarı Ali Arslan Kirit, yağışların etkisini sürdüğünü belirterek, "Seralarımızı su bastı. Dolu, bazı cam seralarımızı afete uğrattı. Yollarımızı kepçelerle açmaya çalışıyoruz." dedi.

            DERE YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU
            Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanda sel meydana geldi.

            Ormana yakın noktada çadırda yaşayan ve ağaç kesiminde çalıştığı belirtilen 4 kişi, bölgeden kaçmaya çalıştı.

            Yemek yaptığı sırada çadırdan çıkamayan Gülcan Eroğlu (49) ise sel sularına kapıldı.

            Ağaç kütükleri ve taşların sürüklediği çadır ile ekiplere ait otomobil, bu sırada dere yatağına düştü.

            Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

            Bölgede ekiplerce gerçekleştirilen çalışma sonucu Eroğlu'nun cesedi, kaybolduğu alana 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu.

            Gülcan Eroğlu'nun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

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            Haberler Güncel Mersin'de sağanak yağış felaket getirdi: Sel sularına kapılan kadının cansız bedeni bulundu
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