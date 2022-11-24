Mersin'de sağanak yağış felaket getirdi: Sel sularına kapılan kadının cansız bedeni bulundu

Akdere Mahallesi'nde salatalık ekili bazı seraların camları kırılırken, Kurtuluş Mahallesi'ndeki meyve ağaçları ve sebze bahçeleri zarar gördü.

SU TAŞKINLARI MEYDANA GELDİ

Gülnar ilçesinde de bir kişinin hayatını kaybettiği sel nedeniyle meyve ağaçları ve sebze bahçelerinde de hasar oluştu.