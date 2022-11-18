Başkan Erdoğan’dan Togg kampüsünü görmek isteyen Kılıçdaroğlu ve Akşener’e çağrı: Gelsinler fabrikayı görsünler

BEYOĞLU'NDAKİ TERÖR SALDIRISI:

Muhalefetin her zaman olduğu gibi bu olayların acısını hissetmeyişine biz zaten alıştık. Bu muhalefet, teröristlerle kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyen muhalefettir.



AKŞENER'E ÇAĞRI:

İP'in bunlarla aynı masaya düşüyor olması düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir.



ANKARA'DAKİ İSTİHBARAT ZİRVESİ:

Rusya ve Amerika'nın nükleer silahla ilgili herhangi bir teşebbüsünün olmayacağını memnuniyetle öğrendim. Allah göstermesin; bu yeni bir dünya savaşına yol açar. Buna da fırsat vermeyelim.



MİLLİ ARAÇ TOGG:

Bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok. Bay Kemal başta olmak üzere bunlar tutturmuş Külliye aşağı, Külliye yukarı... Gel arkadaş, gel. Burası benim şahsi mülküm değil. Burası bu milletin. Burası hizmet mekânı.



Hani diyordu ya 'Nerede fabrika?' Şimdi gelmek istediklerini söylediler. Aynı şekilde Meral Hanım da istemiş, o da buyursun gelsin. Gezdirin, görsünler; Bütün o robotik sistemleri, makineleri, o araçların nasıl yapıldığını görsünler. Biz bundan mutlu oluruz.





TOGG'un ilk aracının tanıtım törenine katılmayan Kılıçdaroğlu ve Akşener, fabrikayı ziyaret etmek istedi. Erdoğan, "Bütün o robotik sistemleri, makineleri, o araçların nasıl yapıldığını gelip görsünler. Biz bundan mutlu oluruz" dedi.