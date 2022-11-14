Yürekler kavruldu! Patlamada vefat eden Arzu Özsoy kimdir, kızı Yağmur Uçar kimdir? Taksim'de patlamada şehit olan Arzu Özsoy ve kızı kaç yaşındaydı?

Saldırıda 38 yaşındaki Arzu Özsoy, kızı 15 yaşındaki Yağmur Uçar ile İstiklal Caddesi'nde yürürken hayatlarını kaybetti.
PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN ARZU ÖZSOY KİMDİR?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı, yaralananlarla ilgili de son bilgileri paylaştı. Vali Yerlikaya patlamada hayatını kaybeden isimleri açıkladı:
"Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan, Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetmiştir."
Saldırıda 38 yaşındaki Arzu Özsoy, kızı 15 yaşındaki Yağmur Uçar ile İstiklal Caddesi'nde yürürken hayatlarını kaybetti.