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    • 14.11.2022 10:25
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    Yürekler kavruldu! Patlamada vefat eden Arzu Özsoy kimdir, kızı Yağmur Uçar kimdir? Taksim'de patlamada şehit olan Arzu Özsoy ve kızı kaç yaşındaydı?

    İstanbul'u kana bulayan, Türkiye'yi yasa boğan saldırı, 6 canımızı bizden koparırken, 2'si ağır, 81 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırıda hayatlarını kaybedenlerin isimleri ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı. Hain saldırıda Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan, Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara hayatlarını kaybetti. Peki, Arzu Özsoy kimdir? Arzu Özsoy kaç yaşında? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Patlamada vefat eden Arzu Özsoy kimdir?

    Saldırıda 38 yaşındaki Arzu Özsoy, kızı 15 yaşındaki Yağmur Uçar ile İstiklal Caddesi'nde yürürken hayatlarını kaybetti.

    PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN ARZU ÖZSOY KİMDİR?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı, yaralananlarla ilgili de son bilgileri paylaştı. Vali Yerlikaya patlamada hayatını kaybeden isimleri açıkladı:

    "Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan, Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetmiştir."

    Saldırıda 38 yaşındaki Arzu Özsoy, kızı 15 yaşındaki Yağmur Uçar ile İstiklal Caddesi'nde yürürken hayatlarını kaybetti.
        Bombalı saldırı yapan kadının kaçış anı kamerada!
        Haberler Güncel Yürekler kavruldu! Patlamada vefat eden Arzu Özsoy kimdir, kızı Yağmur Uçar kimdir? Taksim'de patlamada şehit olan Arzu Özsoy ve kızı kaç yaşındaydı?
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