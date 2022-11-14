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    • 14.11.2022 08:57
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    İstiklal Caddesi'ndeki patlamada vefat eden 3 yaşındaki Ecrin Meydan, babası Yusuf Meydan kimdir? Ecrin Meydan annesi nerede?

    Beyoğlu İstiklal Caddesinde meydana gelen patlamanın ardından 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik açıklamasında bulundu. Elazığ Palu nüfusuna kayıtlı ailenin Adana'dan, İstanbul'a kız istemek için geldiği o sırada İstiklal Caddesi'nden geçerken hain saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, 3 yaşındaki Ecrin Meydan kimdir? Ecrin Meydan annesi kimdir? Ecrin Meydan babası Yusuf Meydan kimdir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İstiklal Caddesi’ndeki patlamada vefat eden 3 yaşındaki Ecrin Meydan kimdir?

    İSTANBUL'da İstikkal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı, 5 yaralı da yoğun bakımda. Hayatını kaybedenlerden ikisinin isimleri açıklandı.

    İŞTE HAİN SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN LİSTESİ

    - Arzu Özsoy (İstanbul 1984 doğumlu) ve kızı Yağmur Uçar (İstanbul 2007 doğumlu)

    - Yusuf Meydan (Palu 1988 doğumlu) ve minik kızı Ecrin Meydan, (Seyhan 2013 doğumlu).

    - Adem Topkara, (Gümüşhane Torul 1982 doğumlu) ve eşi Mukaddes Elif Topkara (Rize Kalkandere 1995 doğumlu).

    ECRİN MEYDAN BABASI YUSUF MEYDAN KİMDİR?

    İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanı Yusuf Meydan ile 3 yaşındaki minik kızı Ecrin Meydan hayatını kaybetti. Yusuf Meydan'ın Adana'da Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.

        ADANA'DAN İSTANBUL'A KIZ İSTEMEYE GELMİŞLER

        Adana'dan, İstanbul'a kız istemek için geldiği o sırada İstiklal Caddesi'nden geçerken hain saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi. Yusuf Meydan ile 3 yaşındaki kızı Ecrin'den geriye ise gülümsedikleri fotoğraflar kaldı.

        DERYA YANIK: "ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ YUSUF MEYDAN VE KIZI ECRİN'İ KAYBETTİK"

        Öte yandan Yusuf Meydan'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli olduğu öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın ardından edindiği yeni bir bilgiyi paylaşarak, şunları kaydetti: "Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek."

        BAKAN SOYLU: SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bombayı bırakan kişinin gözaltına alındığı söyledi. Soylu, "Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı. Özellikle bu konuda gayret gösteren arkadaşlarıma minnettarım. Çünkü eğer yakalanmamış olsalardı nereye gidecekleri konusundaki beyanlarını da verdiler. Nasıl bir operasyonla karşı karşıya kaldığımızı da bu en açık bir şekilde ifade etmektedir. Belki şunu söylemek gerekir. Terörün yüzü acıdır. Ama bu mücadeleyi bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğiz ve özellikle bize dost gibi görünen tüm teröristleri kendi ülkesinde saklayan veya işgal ettiği alanlarda hüküm sürdüğü alanlarda teröristlere hayatiyet veren onlara kendi senatolarından resmi olarak para gönderen sözde müttefiklerimizin herhalde samimiyetsizlikleri ortadadır. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü. Tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

            OKTAY: İKİ YARALININ DURUMU KRİTİK

            Ziyaret sonrası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi çıkışında açıklamalarda bulunan Oktay, "Hastanelerdeki hastalarımızı tek tek ziyaret ettik. 81 yaralı açıklamıştık, 39'u tabucu olmuş durumda. Hastalarımızın çoğu aslıda taburcu olabilecek durumda ama her ihtimale karşı geceyi burada geçirelim diye doktorlarımızın tavsiyesi üzerine duruyorlar. İlk başta söylediğimiz iki hastamızın durumu kritik, yoğun bakımda devam ediyor. Doktorlarımız da tüm sağlık ekiplerimiz de ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Sayın Bakanımız da güvenlik boyutunu yakın takipteler. İnşallah ona ilişkin gerekli açıklamalar da yapılacaktır" dedi.

            06:45 İSTİKLAL CADDESİ TRAFİĞE AÇILDI

            Saat 16.20 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası 6 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 81 kişi yaralanmıştı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından güvenlik amacıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı.

            Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği bölgede çalışmalarını tamamladı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından bölgede temizlik çalışması yaptı. Belediye ekipleri tarafından İstiklâl Caddesi'ndeki banklar da sökülerek kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının da tamamlanmasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açıldı.
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            Haberler Güncel İstiklal Caddesi'ndeki patlamada vefat eden 3 yaşındaki Ecrin Meydan, babası Yusuf Meydan kimdir? Ecrin Meydan annesi nerede?
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