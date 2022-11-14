İSTANBUL'da İstikkal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı, 5 yaralı da yoğun bakımda. Hayatını kaybedenlerden ikisinin isimleri açıklandı.
İŞTE HAİN SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN LİSTESİ
- Arzu Özsoy (İstanbul 1984 doğumlu) ve kızı Yağmur Uçar (İstanbul 2007 doğumlu)
- Yusuf Meydan (Palu 1988 doğumlu) ve minik kızı Ecrin Meydan, (Seyhan 2013 doğumlu).
- Adem Topkara, (Gümüşhane Torul 1982 doğumlu) ve eşi Mukaddes Elif Topkara (Rize Kalkandere 1995 doğumlu).
ECRİN MEYDAN BABASI YUSUF MEYDAN KİMDİR?
İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanı Yusuf Meydan ile 3 yaşındaki minik kızı Ecrin Meydan hayatını kaybetti. Yusuf Meydan'ın Adana'da Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.