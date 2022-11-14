Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.11.2022 11:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.11.2022 11:51
    ABONE OL

    Düz renk kullananlar dikkat! Telefon kılıfı kişiliğinizi ortaya çıkarıyor! Siz aslında...

    Bir telefon kılıfı sadece telefonu korumakla kalmaz, aynı zamanda sahibinin kişilik özelliklerini de ortaya çıkarabilir. Peki, Telefon kılıfına göre aslında sen kimsin? Hemen telefon kılıfını seç ve gerçek yüzünü öğren... İşte telefon kılıfınıza göre kişiliğiniz...

    takvim.com.tr
    Telefon kılıfı kişiliğinizi ortaya çıkarıyor!

    Araştırmalara göre, çoğu insan bir telefon kılıfı satın almayı ve hatta çoğu kişiye özel kılıf sipariş etmeyi oldukça seviyor. Telefon kılıfı, kişinin kıyafetinin ve kişiliğinin bir parçası haline gelir. Çoğu insan birden fazla telefon kılıfına sahip ve genellikle bunları kıyafetleriyle eşleştirir. Peki, Telefon kılıfına göre aslında sen kimsin? Hemen telefon kılıfını seç ve gerçek yüzünü öğren...

    MAT VEYA KARBON FİBER TELEFON KILIFI

    Mat kaplama veya fiber kılıf, piyasadaki en havalı telefon kılıflarından biridir. Hemen göze çarpıyor ve insanlar üzerinde harika bir izlenim bırakıyor. Senin hakkında söylediği şey, şık olduğun halde gerçekçi olduğun. Aksesuarlarınızı sergilemek istemiyorsunuz ama aynı zamanda saklamak da istemiyorsunuz. Siz özensiz şıklığın peşindesiniz.

    DESENLİ TELEFON KILIFI

    Desenli telefon kılıfları genellikle kadınlar arasında daha popüler olsa da erkeklere de cool bir hava katıyor Desenli telefon kılıfları da sıcak, hassas ve dışa dönük bireyler içindir. Sevimli, neşeli ve romantik olduğunuzu gösterir. İnsanların etrafında olmayı ve yakın bağlar kurmayı seviyorsunuz. Ayrıca çabucak aşık olursunuz, ancak birçok kez kalbiniz kırıldıktan sonra bile iyimser kalırsınız.

        PARILTILI TELEFON KILIFI

        Telefon kılıflarındaki parlak veya ışıltılı kaplama, kadınlar arasında daha popüler olan bir diğer tasarımdır. Parıltılı telefon kılıfı, eğlenceli olduğunuzun bir işaretidir. Dışarı çıkmayı, parti yapmayı, etkinlikler planlamayı, partilere ev sahipliği yapmayı ve seyahat etmeyi seviyorsunuz. Her gün son gününüzmüş gibi yaşıyorsunuz ve coşkunuz sınır tanımıyor. İyi geçinmek ve pozitif enerji yaymak kolaydır.


        ŞEFFAF TELEFON KILIFI

        Bu, en yaygın telefon kılıfı türlerinden biridir ve genellikle telefonla birlikte gelir. Şeffaf, takması kolay ve dayanıklı olan bu kılıf, telefonunun güzel özelliklerini saklamak istemeyenler için ideal bir kılıf. Telefonunuzun orijinal güzelliğini sergilemeyi seviyorsunuz. Bu aynı zamanda kişiliğiniz hakkında da çok şey ortaya çıkarır. Kredinin vadesi geldiğinde kredi vermeyi seviyorsunuz. Dürüst, empatik ve özverili birisin. İlgi odağı olmayı seviyorsunuz ama değilseniz de rahatsınız.

        DERİ TELEFON KILIFI

        Deri telefon kılıfı sınıfı simgeliyor. Aşırı zengin olmanıza gerek yok, ancak bir deri çanta kılıfınız varsa kesinlikle yüksek standartlarınız var. Muhtemelen altyazılı film izlemeyi seviyorsunuz, ancak anlamadığınız dillerde. Seçeneğiniz varsa, gece kulübü yerine bir müzeyi ziyaret etmeyi de tercih edersiniz. Sık sık eleştirirsiniz ve bu insanları yanlış yöne itebilir. Ancak bu, tatsız veya sıkıcı olduğunuz anlamına gelmez. Sadece çalışır ve diğerlerinden farklı düşünürsünüz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kadın terörist böyle yakalandı! İşte o anlar
        Haberler Güncel Düz renk kullananlar dikkat! Telefon kılıfı kişiliğinizi ortaya çıkarıyor! Siz aslında...
            SON DAKİKA