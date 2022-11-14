Düz renk kullananlar dikkat! Telefon kılıfı kişiliğinizi ortaya çıkarıyor! Siz aslında...



ŞEFFAF TELEFON KILIFI

Bu, en yaygın telefon kılıfı türlerinden biridir ve genellikle telefonla birlikte gelir. Şeffaf, takması kolay ve dayanıklı olan bu kılıf, telefonunun güzel özelliklerini saklamak istemeyenler için ideal bir kılıf. Telefonunuzun orijinal güzelliğini sergilemeyi seviyorsunuz. Bu aynı zamanda kişiliğiniz hakkında da çok şey ortaya çıkarır. Kredinin vadesi geldiğinde kredi vermeyi seviyorsunuz. Dürüst, empatik ve özverili birisin. İlgi odağı olmayı seviyorsunuz ama değilseniz de rahatsınız.