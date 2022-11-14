Düz renk kullananlar dikkat! Telefon kılıfı kişiliğinizi ortaya çıkarıyor! Siz aslında...

Araştırmalara göre, çoğu insan bir telefon kılıfı satın almayı ve hatta çoğu kişiye özel kılıf sipariş etmeyi oldukça seviyor. Telefon kılıfı, kişinin kıyafetinin ve kişiliğinin bir parçası haline gelir. Çoğu insan birden fazla telefon kılıfına sahip ve genellikle bunları kıyafetleriyle eşleştirir. Peki, Telefon kılıfına göre aslında sen kimsin? Hemen telefon kılıfını seç ve gerçek yüzünü öğren...
MAT VEYA KARBON FİBER TELEFON KILIFI
Mat kaplama veya fiber kılıf, piyasadaki en havalı telefon kılıflarından biridir. Hemen göze çarpıyor ve insanlar üzerinde harika bir izlenim bırakıyor. Senin hakkında söylediği şey, şık olduğun halde gerçekçi olduğun. Aksesuarlarınızı sergilemek istemiyorsunuz ama aynı zamanda saklamak da istemiyorsunuz. Siz özensiz şıklığın peşindesiniz.
DESENLİ TELEFON KILIFI
Desenli telefon kılıfları genellikle kadınlar arasında daha popüler olsa da erkeklere de cool bir hava katıyor Desenli telefon kılıfları da sıcak, hassas ve dışa dönük bireyler içindir. Sevimli, neşeli ve romantik olduğunuzu gösterir. İnsanların etrafında olmayı ve yakın bağlar kurmayı seviyorsunuz. Ayrıca çabucak aşık olursunuz, ancak birçok kez kalbiniz kırıldıktan sonra bile iyimser kalırsınız.