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    • 13.11.2022 13:36
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    Batman'da aileler arası silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

    Son dakika haberleri... Batman’da, İkiztepe köyünde akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

    Aileler arası silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

    Edinilen bilgiye göre olay, Batman'a bağlı İkiztepe köyünde meydana geldi. Akraba olan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Silahlı olayda, 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı. Durumun 112 Acil Sağlık Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

    Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak kentteki hastaneleri sevklerini sağladı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Şirin Akın, Asker Akın ve Sadık Akın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 yaralının tedavisi devam ediyor. Güvenlik güçleri ola yerinden güvenlik önlemlerini aldı, olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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