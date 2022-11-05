Kılıçdaroğlu’nun 'Bylock' maskeli müfteri siyaseti çöktü! MHP duyurdu: Fezlekesi karma komisyonda

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan 'suçu ve suçluyu övmek' fezlekesinin karma komisyona geldiğini açıkladı.
Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kılıçdaroğlu, Bylock'cu vekillerin listesini açıklayacağını beyan etmesine rağmen aylarca bu konuda sessiz kalması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duruşunda bulunmuştuk. Kılıçdaroğlu hakkında "suç ve suçluyu övmek"suçundan hazırlanan fezleke karma komisyondadır.
Kılıçdaroğlu, "Keşke mahkeme açılsa, keşke gel mahkemede ifade ver deseler. Bütün baronların isimlerini tek tek açıklayacağım"dedi. Kamu davası açılması zaman alabilir. Cumhuriyet başsavcılığına bildiklerinizi anlatmanız kamu görevidir. Aksi davranışlar adliyeye karşı suçtur.