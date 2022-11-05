Kılıçdaroğlu’nun 'Bylock' maskeli müfteri siyaseti çöktü! MHP duyurdu: Fezlekesi karma komisyonda





ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 5 SUÇTAN FEZLEKE HAZIRLADI

Konu hakkında SABAH'a açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Kılıçdaroğlu, 'bylokçu vekiller var' dedi. Biz de 'açıkla' dedik. Bekledik. Açıklamıyor. 'Bunların listesi bende' diyor. 'Bildir' dedik. Bildirmedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcığı'na suç duyurusunda bulunduk. Savcılık soruşturma yaptı. 5 suç icin suçu ve suçluyu övmekten fezleke hazırladı gönderdi. Karma komisyonda bekliyor. Kılıçdaroğlu'nun bu ilk değil ki. Bizim fezlekeyle birlikte 26 olmuştu. Karma Komisyonda sadece 1500'e yakın fezleke var. 1300'e yakını HDP'lilere ait. Bunlar dönem sonuna bırakılıyor. Parlamento suç ve suçluların barınma yeri değildir. Suç ve suçluyu övmekten hazırlandı" ifadelerini kullandı.