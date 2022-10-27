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    • 27.10.2022 20:44
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    • 27.10.2022 21:01
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İntörn doktorlar ve diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerine asgari ücret seviyesinde ödeme

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "İNTÖRN DOKTORLAR İLE DİŞ HEKİMLİĞİ beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    Bakandan müjde! Asgari ücret seviyesine çıktı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden intörn doktorlar ve diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerini ilgilendiren müjdeyi duyurdu.




    TBMM'DE KABUL EDİLDİ
    Koca, "İntörn doktorlar ve diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi" ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca "hayırlı olsun" dedi.

    İşte o paylaşım;

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İntörn doktorlar ve diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerine asgari ücret seviyesinde ödeme
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