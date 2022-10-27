Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İntörn doktorlar ve diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerine asgari ücret seviyesinde ödeme







TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Koca, "İntörn doktorlar ve diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi" ifadelerini kullandı.



Bakan Koca "hayırlı olsun" dedi.



İşte o paylaşım;

İNTÖRN DOKTORLAR İLE DİŞ HEKİMLİĞİ beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Hayırlı olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 27, 2022