Son dakika MARMARAY İntiharı videosu İZLE! 21 Ekim 2022 Marmaray Kazlıçeşme- Üsküdar- Yenikapı seferleri durdu mu? Marmaray'da kim intihar etti?

Marmaray'da intihar olayı yaşandığı haberleri sosyal medyada gündem oldu. Olayla ilgili Twitter'dan resmi açıklama geldi. Peki, 21 Ekim 2022 Marmaray Kazlıçeşme- Üsküdar- Yenikapı seferleri durdu mu? Marmaray'da kim intihar etti? İşte merak edilenler!