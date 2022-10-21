Son dakika MARMARAY İntiharı videosu İZLE! 21 Ekim 2022 Marmaray Kazlıçeşme- Üsküdar- Yenikapı seferleri durdu mu? Marmaray'da kim intihar etti?

Marmaray'da intihar olayı yaşandığı haberleri sosyal medyada gündem oldu. Olayla ilgili Twitter'dan resmi açıklama geldi. Peki, 21 Ekim 2022 Marmaray Kazlıçeşme- Üsküdar- Yenikapı seferleri durdu mu? Marmaray'da kim intihar etti? İşte merak edilenler!
MARMARAY'IN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU
Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir."
Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir.— Marmaray (@Marmaraytcdd) October 21, 2022
MARMARAY DURAKLARI!
Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na uzanan bu 43 durağın isimleri şu şekilde:
* Halkalı İstasyonu
* Mustafa Kemal İstasyonu
* Küçükçekmece İstasyonu
* Florya İstasyonu
* Florya Akvaryum İstasyonu
* Yeşilköy İstasyonu
* Yeşilyurt İstasyonu