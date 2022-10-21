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    • 21.10.2022 12:56
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    • 21.10.2022 12:56
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    Öğretmenlik atama sayıları 2022! Öğretmenlik için KPSS hangi puan türü geçerlidir? KPSS ÖABT P10, KPSS P121 nedir?

    KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmen adayları tarafından araştırmalar büyük bir hız kazandı. Öğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adayları 'Öğretmenlik için KPSS hangi puan türü geçerlidir? KPSS P10, KPSS P121 nedir?' Sorularının cevabını araştırmaya başladı. KPSS P121 puanı; 16 daldaki öğretmenlik için hesaplanan puan türüdür. ÖSYM tarafından duyurulan sonuçlar T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek sistem üzerinden öğrenilebiliyor. KPSS ÖABT öğretmenlik puan türü branşa göre hesaplanıyor.

    takvim.com.tr
    Öğretmenlik için KPSS hangi puan türü geçerlidir?

    KPSS P121 puanı; 16 daldaki öğretmenlik için hesaplanan puan türüdür. Bu puan; Genel Kültür-Genel Yetenek+Eğitim Bilimleri+ÖABT bileşenlerinden oluşmaktadır. ğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.

    2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) Sonuçları Açıklandı

    18 Eylül 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2022-KPSS (Alan Bilgisi) ve 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığındaki 46 numaralı sorunun "A" olarak verilen doğru cevabın "B" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Ekim 2022 tarihinde saat 12.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

    2022-KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

    KPSS P121 NEDİR?

    KPSS P121 puanı; 16 daldaki öğretmenlik için hesaplanan puan türüdür. Bu puan; Genel Kültür-Genel Yetenek+Eğitim Bilimleri+ÖABT bileşenlerinden oluşmaktadır.

    NOT: KPSS-Öğretmen adaylarının puanlarının (P10 ve P121) geçerlilik süresi 06.07.2012 tarihinden itibaren 2 yıldan 1 yıla düşürülmüştür. Diğer bölümlerden mezun olan adaylar ise P10 puan türü ile tercih yaparlar.

    P10 PUANI NEDİR?

    KPSS P10 PUAN TÜRÜ

    Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. GK + GY + Eğitim bilimleri bileşenleri ile hesaplanmaktadır. Bu puan türü 1 yıl süreyle geçerli olmaktadır.

        KPSS ÖĞRETMENLİK PUAN TÜRÜ NEDİR?

        Öğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.

        KPSS P121 PUAN TÜRÜ NEDİR?

        Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüne denilmektedir. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri + Öğretmen Alan Bilgisi Testi bileşenlerinden oluşur.

        Ağırlıkları ise şöyledir:

        Genel Kültür: 0,15 Genel Yetenek: 0,15

        Eğitim Bilimleri: 0,20

        ÖABT: 0,50

        P121 puan türü 1 yıl geçerlidir. Her yıl yapılan KPSS ile bu puan türü hesaplanmakta ve kullanılmaktadır.
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        Haberler Güncel Öğretmenlik atama sayıları 2022! Öğretmenlik için KPSS hangi puan türü geçerlidir? KPSS ÖABT P10, KPSS P121 nedir?
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