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    • 20.10.2022 20:45
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    Son dakika: Kahramanmaraş'ta peş peşe DEPREM ŞOKU! 20 Ekim 2022 Kahramanmaraş yine DEPREM Mİ oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Bugüün öğle saatlerinde yine Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından yeniden deprem yaşayan vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Peki, Kahramanmaraş yine deprem mi oldu? Kahramanmaraş depremi büyüklüğü kaç? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Son dakika: Kahramanmaraş’ta peş peşe DEPREM ŞOKU!

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20.14'te 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı yerin 5.28 km derinliğinde gerçekleşti.

    KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SON DAKİKA

    Büyüklük:4.3 (MW)

    Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)

    Tarih:20-10-2022 Saat:20:14:02 TSI

    Enlem:37.416 N

    Boylam:37.206 E

    Derinlik:5.28 km

    KAHRAMANMARAŞ BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

    Öğlen saatlerinde de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 14.34'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE GELEN DEPREM SONRASI VATANDAŞLARDAN GELEN YORUMLAR

        "Bu bugün ikinci deprem. Burada ki deprem aktiviteleri iyi izlenmelidir. Özellikle son 500 senedir kırılmayan pazarcık segmenti"

        "An itibariyle Pazarcık yine çok şiddetli sallandı evlerimizden kaçtık rabbim daha beterini göstermez inşallah"

        "Kahramanmaraşın narlı ilçesinde sabah saatlerinden bu yana çok fazla deprem oluyor acilen bir tedbir bir uyarı yapılmalı"

        "HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR"

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını belirtti:

        "Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

        TARAMA FAALİYETLERİ

        Vali Ömer Faruk Coşkun, depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

        Depremin ardından ilçe merkezindeki çok sayıda vatandaş, ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktığı görüldü.

        Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı ile Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise ilçe merkezinde incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
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