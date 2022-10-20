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    Son dakika: Kahramanmaraş beşik gibi! Pazarcık'ta bir deprem daha | AFAD, Kandilli son depremler listesi

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20.14'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5.28 km derinliğinde gerçekleşti. Öte yandan ilçede saat 14.35'te 4,5 büyüklüğünde deprem daha olmuş ve çevre illerden de hissedilmişti. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

    Kahramanmaraş’ta deprem!

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından 4.3 ile yine sallandı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20.14'te 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.




    Sarsıntı yerin 5.28 km derinliğinde gerçekleşti.

    İşte AFAD'dan elde edilen verilere göre depreme dair tüö detaylar;

    Büyüklük:4.3 (MW)

    Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)



    Tarih:20-10-2022 Saat:20:14:02 TSI

    Enlem:37.416 N

    Boylam:37.206 E

    Derinlik:5.28 km




        Pazarcık'ta saat 14.35'te de 4,5 büyüklüğünde deprem olmuş, sarsıntı sonrası Bakanlık ve AFAD'dan peş peşe açıklamalar gelmişti.

        "HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR"
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını belirtti:

        "Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

        TARAMA FAALİYETLERİ
        Vali Ömer Faruk Coşkun, depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

        Depremin ardından ilçe merkezindeki çok sayıda vatandaş, ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktığı görüldü.

        Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı ile Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise ilçe merkezinde incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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