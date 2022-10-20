Son dakika: Kahramanmaraş beşik gibi! Pazarcık'ta bir deprem daha | AFAD, Kandilli son depremler listesi







Pazarcık'ta saat 14.35'te de 4,5 büyüklüğünde deprem olmuş, sarsıntı sonrası Bakanlık ve AFAD'dan peş peşe açıklamalar gelmişti.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını belirtti:

"Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

TARAMA FAALİYETLERİ

Vali Ömer Faruk Coşkun, depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

Depremin ardından ilçe merkezindeki çok sayıda vatandaş, ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktığı görüldü.

Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı ile Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise ilçe merkezinde incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.