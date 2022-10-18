Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: 5 bin 837 kadın yatırımcıya 3 milyar 55 milyon TL hibe ödendi

BAKAN KİRİŞCİ: ÜRETİCİMİZ BAŞ TACIMIZDIR

Ardından konuşan Bakan Kirişci, tarım sektörünün, ülkede kadın ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör olduğunu belirterek, "Tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasının kırsal kalkınmadan geçtiği bilinciyle ortaya koyduğumuz vizyonumuzda, kadınlarımızı kırsalda daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin bu alandaki potansiyelini değerlendirmek için kadın istihdamını ve girişimciliğini destekliyoruz. Bunu sosyal ve ekonomik kalkınmanın olmazsa olmazlarından biri olarak görüyoruz. Bizim bakanlık olarak sloganlaştırdığımız bir önceliğimiz var; 'Sen Üret Yeter' diyoruz. Çünkü çiftçimiz, üreticimiz baş tacımızdır. Onların feraseti, emekleri sayesinde dünyanın birçok bölgesinde gıda arzında sıkıntı yaşanırken biz bu yıl bereketli bir hasat sezonu geçirdik. Siz üreteceksiniz; biz de çiftçilerimizi, toprağa alın teri döküp akıl teriyle üreten herkesi, özelikle kadınlarımızı var gücümüzle destekleyeceğiz" diye konuştu.