Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: 5 bin 837 kadın yatırımcıya 3 milyar 55 milyon TL hibe ödendi

Bakan Kirişci, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı'na katıldı. Programa mesaj gönderen Emine Erdoğan, "Anadolu; toprakları Allah'ın yeryüzüne bir ikramıdır. Toprağa bu nazarla bakmak, onu korumak ve toprağın üzerimizdeki hakkına riayet etmek hepimizin ortak sorumluluğudur.
Biz bu hakkı, onu ekerek, zehirli kimyasal maddeler kullanmayarak ve her şartta doğal yöntemleri tercih ederek ödeyebiliriz. En başta su olmak üzere, tüm doğal kaynaklarımızı tutumlu kullanarak, herkese ilham olacak bir örnek ortaya koyabiliriz. Tarım, ülkemizin en büyük zenginliğidir.
Bu zenginliğe olan şükrümüzü, toprağımızın her bir karışını ekerek gösterelim. Anadolu'nun emektar kadınları olarak, her biriniz, bereket ve nimet fışkıran topraklarımızın muhafızı konumundasınız. Sizlerden bilhassa, toprağımızı kompost gübreyle zenginleştirmenizi ve topraklarımızın geleceğe verimliliğini koruyarak aktarılmasında destek olmanızı istiyorum. İklim değişikliği ile mücadelede, yerel tarım faaliyetlerinin çok önemli bir yeri var. Sizler, yerel tarımı yaşattıkça ve tabiata merhametli yaklaşımınızı sürdürdükçe, bu ülkenin evlatlarına güzel bir geleceği hazırlıyor olacaksınız" ifadelerine yer verdi.