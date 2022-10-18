Başkan Erdoğan AK Parti'nin vizyon belgesini 28 Ekim’de açıklayacak: Güçlü liderle Türkiye Yüzyılı





FARKLILIKLAR ZENGİNLİK

Belgenin en önemli bölümünde ise "ülkenin tüm renklerinin, farklılıklarının bir zenginliğe dönüştürülmesi" yer alıyor. Türkiye'nin yeni yüzyılda bu farklılıklar ile bir yere ulaşmasının mümkün olacağı belirtilecek.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ ÇAĞRI

Başkan Erdoğan vizyon belgesi kapsamında din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, düşünce farkı gözetmeden toplumun tüm katmanlarına bir çağrı yapacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Erdoğan, "Gelin bu amaçlar için birlikte yol yürüyelim. Farklılıklarımızı zenginliğe çevirelim." diyecek.



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