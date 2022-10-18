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    • Güncel
    • 18.10.2022 06:58
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    • 18.10.2022 06:58
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    Başkan Erdoğan AK Parti'nin vizyon belgesini 28 Ekim’de açıklayacak: Güçlü liderle Türkiye Yüzyılı

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de Ankara Arena’da düzenlenmesi planlanan toplantıda AK Parti’nin “Türkiye Yüzyılı” başlıklı vizyon belgesinde “Güçlü liderle Türkiye Yüzyılı” vurgusu yapacak.

    Başkan Erdoğan, 28 Ekim’de açıklayacak

    Gelecek yıl haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin son derece kritik ve tarihi bir öneme sahip olduğunu düşünen Başkan Erdoğan, bu nedenle çalışmalara da erken başlayacak. Başkan Erdoğan, 28 Ekim'de Ankara Arena'da partili ve davetlilerin katılacağı toplantıda "Türkiye Yüzyılı" başlıklı vizyon belgesini açıklayacak.

    Bu belge aynı zamanda 20 yıllık iktidarı döneminde ülkeye sayısız hizmetler kazandıran Başkan Erdoğan'ın önderliğindeki AK Parti'nin Türkiye için yazacağı yeni hikâyenin de temelini oluşturacak. AK Parti daha sonraki bir tarihte seçim bildirgesini de açıklayarak belgeyi detaylandırmış olacak. Hazırlıkları devam eden belgenin bazı detayları da ortaya çıkmaya başladı. İşte o detaylar:

    DEĞER KATAN DOĞRULAR İLE YENİ YÜZYILA
    Vizyon belgesi aynı zamanda 100'üncü yılına girecek Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni hikâyesi, yol haritası anlamı da taşıyor. Bu nedenle "Geçen yüzyılda sanattan spora, eğitimden bilime Cumhuriyet'in hayata dokunduğu her alana değer katan doğrularla yeni yüzyılı karşılayacağız" mesajı verilecek. Türkiye'nin geçmişten gelen birikimleri ile geleceğe nasıl yeni bir köprü kurulacağı detaylı bir şekilde anlatılacak.



        TÜRKİYE SAYFASI AÇILIYOR
        "Dünyada Türkiye Yüzyılı sayfası açılıyor" denilecek ve hedefin Türkiye'nin dünyada katma değer üreten öncü ülkeler arasına girmesi olduğuna vurgu yapılacak. Ekonomiden eğitime kadar tüm alanlarda hedefler ortaya konulacak, "Artık yeni bir faza geçiyoruz" denilecek. Dış politikada Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Dünya beşten büyüktür" politikasına atıf yapılarak daha adil bir dünya çağrısı güçlü bir şekilde paylaşılacak. Vizyon belgesi, herkesin doğru kabul edeceği adımlardan oluşacak.



        FARKLILIKLAR ZENGİNLİK
        Belgenin en önemli bölümünde ise "ülkenin tüm renklerinin, farklılıklarının bir zenginliğe dönüştürülmesi" yer alıyor. Türkiye'nin yeni yüzyılda bu farklılıklar ile bir yere ulaşmasının mümkün olacağı belirtilecek.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ ÇAĞRI
        Başkan Erdoğan vizyon belgesi kapsamında din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, düşünce farkı gözetmeden toplumun tüm katmanlarına bir çağrı yapacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Erdoğan, "Gelin bu amaçlar için birlikte yol yürüyelim. Farklılıklarımızı zenginliğe çevirelim." diyecek.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan AK Parti'nin vizyon belgesini 28 Ekim’de açıklayacak: Güçlü liderle Türkiye Yüzyılı
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