Hollanda'dan Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin kansere yenik düştü! Babasından Başkan Erdoğan'a teşekkür: "Allah devletimizden razı olsun"

Hollanda'da yaşayan Dilara Şahin, lösemiye yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan Şahin'in yaşam fişinin çekilmesi kararı verildi. Konunun sosyal medyada paylaşılması üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Şahin, geçen şubat ayında hava yolu ile İstanbul'a getirildi. Marmara Üniversitesi Pendik eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Şahin, yaklaşık 8,5 ay süren tedavinin ardından doktorların tüm müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi.
Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazına Şahin'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in cenazesi Asri mezarlıkta toprağa verildi.