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    • Güncel
    • 14.10.2022 09:22
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    • 14.10.2022 09:31
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    Anayasa çalışması Meclis'e geliyor! Başkan Erdoğan'a 2 alternatifli metin

    Yeni Anayasa çalışmasıyla ilgili Başkan Erdoğan'a 2 alternatifli metin sunuldu. Anayasa hukukçusu kadınların ve STK'ların da önerilerini Başkan Erdoğan'a ilettiği öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın da kurmaylarına "Çalışmaları da değerlendirin. Aile ile ilgili düzenlemeyi de ekleyin" talimatı verdiği belirtilirken, çalışmaların haftaya Mecis'e gelmesi bekleniyor.

    Anayasa çalışması Meclis’e geliyor

    Başkan Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından bir haftadır AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının üzerinde çalıştığı başörtüsüne anayasal güvence getiren çalışma ile ilgili yürütülen süreçte son aşamaya gelindi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti'nin hukukçu milletvekilleri ve bazı anayasa uzmanlarının tamamladığı çalışma ile ilgili, bugün Kazakistan dönüşü Başkan Erdoğan'a son kez bir sunum yapılacağı öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın onayının ardından teklifin önümüzdeki hafta Meclis'e, MHP ile birlikte sunulması bekleniyor.

    HUKUKÇULARIN TALEPLERİ
    Hürriyet'in haberine göre, Başkan Erdoğan'a 2 alternatifli bir metin sunuldu. Ayrıca bu süreçte bazı anayasa hukukçusu kadınların ve STK'ların konuyla ile ilgili farklı tespitlerini ve önerilerini Başkan Erdoğan'a ilettiği öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın da Kabine toplantısında, bu önerileri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a anlatarak, "Bu çalışmaları da değerlendirin. Aile ile ilgili düzenlemeyi de ekleyin, ona göre çalışıp getirin" talimatını verdiği belirtildi.

    10. VE 24. MADDELER
    Toplantılarda, Anayasa'nın 'Kanun önünde eşitlik' başlıklı 10'uncu maddesi ile 'Din ve vicdan hürriyetini' düzenleyen 24'üncü maddesinde yapılacak değişiklik üzerinde duruluyor.

        KADIN VE ERKEĞİN KURDUĞU YAPI
        'Ailenin korunması'         başlıklı 41'inci maddede Aile kavramında, "eşler" kavramı yerine "aile birlikteliği" denilerek, "Evlilik, kadın ve erkeğin irade beyanıyla beraber kurdukları toplumsal yapıdır" şeklinde düzenleme yapılacağı da kaydedildi.

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        Haberler Güncel Anayasa çalışması Meclis'e geliyor! Başkan Erdoğan'a 2 alternatifli metin
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