Anayasa çalışması Meclis'e geliyor! Başkan Erdoğan'a 2 alternatifli metin

Başkan Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından bir haftadır AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının üzerinde çalıştığı başörtüsüne anayasal güvence getiren çalışma ile ilgili yürütülen süreçte son aşamaya gelindi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti'nin hukukçu milletvekilleri ve bazı anayasa uzmanlarının tamamladığı çalışma ile ilgili, bugün Kazakistan dönüşü Başkan Erdoğan'a son kez bir sunum yapılacağı öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın onayının ardından teklifin önümüzdeki hafta Meclis'e, MHP ile birlikte sunulması bekleniyor.
HUKUKÇULARIN TALEPLERİ
Hürriyet'in haberine göre, Başkan Erdoğan'a 2 alternatifli bir metin sunuldu. Ayrıca bu süreçte bazı anayasa hukukçusu kadınların ve STK'ların konuyla ile ilgili farklı tespitlerini ve önerilerini Başkan Erdoğan'a ilettiği öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın da Kabine toplantısında, bu önerileri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a anlatarak, "Bu çalışmaları da değerlendirin. Aile ile ilgili düzenlemeyi de ekleyin, ona göre çalışıp getirin" talimatını verdiği belirtildi.
10. VE 24. MADDELER
Toplantılarda, Anayasa'nın 'Kanun önünde eşitlik' başlıklı 10'uncu maddesi ile 'Din ve vicdan hürriyetini' düzenleyen 24'üncü maddesinde yapılacak değişiklik üzerinde duruluyor.