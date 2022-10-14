Anayasa çalışması Meclis'e geliyor! Başkan Erdoğan'a 2 alternatifli metin

HUKUKÇULARIN TALEPLERİ

Hürriyet'in haberine göre, Başkan Erdoğan'a 2 alternatifli bir metin sunuldu. Ayrıca bu süreçte bazı anayasa hukukçusu kadınların ve STK'ların konuyla ile ilgili farklı tespitlerini ve önerilerini Başkan Erdoğan'a ilettiği öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın da Kabine toplantısında, bu önerileri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a anlatarak, "Bu çalışmaları da değerlendirin. Aile ile ilgili düzenlemeyi de ekleyin, ona göre çalışıp getirin" talimatını verdiği belirtildi.