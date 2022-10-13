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    • Güncel
    • 13.10.2022 18:36
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    • 13.10.2022 18:36
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    MSB, yerli ve milli keskin nişancı tüfeği KN-12’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine girdiğini duyurdu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretilen keskin nişancı tüfeği KN-12’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "TSK için önem taşıyan KN-12’nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz” ifadeleri kullanıldı.

    Yerli ve milli keskin nişancı tüfeği KN-12 envantere girdi

    Özellikle İHA/SİHA'larla tüm dünyanın ilgisini çeken Türkiye, yerli ve milli teknolojik adımlarıyla savunma sanayisini güçlendirmeye devam ediyor.

    Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'nin bir süreden bu yana üzerinde çalıştığı değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12 de resmen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.



    MSB, MKE tarafından üretilen keskin nişancı tüfeği olan KN-12 isimli keskin nişancı tüfeğinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.



    Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda "Bağlı kuruluşumuz MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. TSK için önem taşıyan KN-12'nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel MSB, yerli ve milli keskin nişancı tüfeği KN-12’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine girdiğini duyurdu
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