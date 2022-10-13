MSB, yerli ve milli keskin nişancı tüfeği KN-12’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine girdiğini duyurdu

Özellikle İHA/SİHA'larla tüm dünyanın ilgisini çeken Türkiye, yerli ve milli teknolojik adımlarıyla savunma sanayisini güçlendirmeye devam ediyor.



Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'nin bir süreden bu yana üzerinde çalıştığı değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12 de resmen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.