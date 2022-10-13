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    Kemal Kılıçdaroğlu ABD gezisinde gazeteci ve kurmaylarını atlatıp 8 saat ortalıktan kayboldu

    Kılıçdaroğlu, ABD'de gazeteci ve kurmaylarını atlattı. Boston'dan Washington'a kara yoluyla ulaştı. 8 saat kendisiyle iletişim kurulamadı. Yanındaki isim ise Bernie Sanders ile görüşme ayarlamaya çalışan Selçuk Sarıyar'dı!

    Kemal Bey’in sır 8 saati

    Kılıçdaroğlu, Boston'da görüşmelerini tamamladı! Ardından Washington'a uçacaktı. Ama biletini yaktı. Ne uçak kiraladı ne de tren kullandı. Gazetecileri atlattı. Siyah Tahoe tarzı SUV tipi özel araçla yola çıktı.

    Tam 8 saat boyunca otobanda yolculuk yaptı. Yanında danışmanı Ömer Topsakal, bir kameraman ve ABD gezisini organize eden Selçuk Sarıyar vardı! Herkes aynı soruya cevap aradı: Kılıçdaroğlu 8 saatte kimlerle görüştü!

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    Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu ABD gezisinde gazeteci ve kurmaylarını atlatıp 8 saat ortalıktan kayboldu
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