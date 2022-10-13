Kemal Kılıçdaroğlu ABD gezisinde gazeteci ve kurmaylarını atlatıp 8 saat ortalıktan kayboldu

Kılıçdaroğlu, Boston'da görüşmelerini tamamladı! Ardından Washington'a uçacaktı. Ama biletini yaktı. Ne uçak kiraladı ne de tren kullandı. Gazetecileri atlattı. Siyah Tahoe tarzı SUV tipi özel araçla yola çıktı.



Tam 8 saat boyunca otobanda yolculuk yaptı. Yanında danışmanı Ömer Topsakal, bir kameraman ve ABD gezisini organize eden Selçuk Sarıyar vardı! Herkes aynı soruya cevap aradı: Kılıçdaroğlu 8 saatte kimlerle görüştü!

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