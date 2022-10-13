Kardeş 'Toka'sı! Başkan Erdoğan’a Kazakistan'da Birinci Derece Dostluk Devlet Nişanı takdim edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ı ziyaret etti. İki ülke arasındaki dostluk bir kez daha teyit edildi. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi:

Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in liderliğinde yürütülen reformları ve Kazakistan'ın geçirdiği dönüşümü takdirle takip ediyorum.



Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'mizin dördüncü toplantısını başarıyla icra ettik.



Ticaret, savunma sanayi, enerji, ulaştırma, ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık alanında Kazakistan'la iş birliğimizi bundan sonraki süreçte daha da artıracağız.



Eğitim güvenlik ve kültür alanlarındaki münasebetlerimizi daha da geliştirmek istiyoruz.



Mayıs ayında 14 anlaşmaya imza atılmıştı. Şimdi de burada 6 anlaşma daha imzalamış olduk. İmzalanan anlaşmaların ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.



Ticaret hacmimiz için belirlediğimiz ilk hedef olan 5 milyar dolar seviyesini geçen sene aşmıştık.



10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Kazakistan'da iş yapan yatırımcılar arasındaki Türk firmalarının yatırımlarının tutarı, 4 milyar doları geride bıraktı.



Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "Türkiye, Kazakistan'ın çok önemli stratejik ortağıdır. Geleceğe birlikte adım atacağız, bizim kardeşliğimiz devam edecektir" dedi.

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